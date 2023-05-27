中国永久关闭6万余个自媒体账号

（北京综合讯）中国官方对互联网上涉嫌传播虚假信息、非法牟利、假冒官方和新闻机构等问题进行两个月调查后，删除141万条社交媒体信息，并永久关闭6万余个自媒体账号。

中央网信办星期六（5月27日）在官方微信平台上发布消息称，今年3月开展“清朗·从严整治‘自媒体’乱象”专项行动以来，截至5月22日，各级网信部门在微博、抖音等社交网站删帖141万余条，处置违规账号92万7000余个，其中永久关闭账号6万6000余个。

消息称，各级网信部门约谈“自媒体”运营主体2089人次，移交公安机关进一步核查处置线索2268条。

主要处理的自媒体违规行为包括发布虚假和有害信息；假冒官方机构、新闻媒体和特定人员；蹭炒热点和违规营利。

被处理的92万7000余个账号中，假冒官方机构和新闻媒体的最多，占82万7000个。网信办称，近18万7000个账号因冒充新闻媒体被罚，超过43万个账号据称在无相关专业资质的情况下，提供专业建议或教育服务被罚，如“梁老师数理化”，“夏爽律师”等。

另有5万余个假冒仿冒党政机关的账号，如“最高检察院”“平安公安”，以及近1万3000个假冒仿冒军队的账号被处置，如“中国红军指挥部”“中国反恐部队”“战略导弹部队”等。

除关闭账号，其他处理方式包括禁止发文、清理公众号粉丝、暂停或取消营利权限。网信办称，下一步将保持严管态势，并呼吁网民参与监督举报。

路透社报道称，自2021年以来，中国致力于清理数十亿个社交媒体账号，以净化网络空间，使政府更容易控制网络环境。