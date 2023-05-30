中国外长会见马斯克 ：打造更好的法治化营商环境

中国国务委员兼外长秦刚会见特斯拉首席执行官马斯克，并表示中国将继续坚定不移推进高水平对外开放，为包括特斯拉在内的各国企业打造更好的营商环境。马斯克则表示，反对脱钩断链，愿继续拓展在华业务。



中国外交部网站星期二（5月30日）消息，秦刚在北京会见马斯克时表示，中国式现代化将创造前所未有的增长潜力和市场需求，中国新能源汽车产业发展前景广阔。

秦刚说，中国将致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。



秦刚也说，一个健康、稳定、建设性的中美关系既有利于中美两国，也有利于世界。他以特斯拉汽车比喻中美关系称，需要把准方向盘，沿着中国国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢的正确方向前进，“及时‘踩刹车’，避免‘危险驾驶’；善于‘踩油门’，推进互利合作。”



根据中国外交部网站，马斯克表示，中国人民勤奋、智慧，中国发展成就理所当然。美中利益交融，如同连体婴儿彼此密不可分。特斯拉反对脱钩断链，愿继续拓展在华业务。



马斯克星期二抵达北京，这是他三年来首次访华。中国是特斯拉仅次于美国的第二大市场，特斯拉在上海的工厂，也是该公司在全球最大的生产中心。



中国冠病封控措施取消以来，已有数位跨国公司高管访华，包括大众公司首席执行官奥博穆和苹果公司首席执行官库克。



但《华尔街日报》上星期六（5月27日）报道，尽管很多企业高管已返回中国，一些外国公司则推迟派员工到中国去。



报道称，在中美关系紧张的背景下，因为中国政府实施新的反间谍法、对与外国公司合作的咨询公司进行突查，以及收紧海外对中国信息的访问之后，外国高管到中国旅行的风险正在上升。