蓝绿互批令台湾选战升温 郭柯看海让蓝白合作成疑

七个月后投票的台湾总统选战升温，无法获得国民党征召的鸿海集团创办人郭台铭，与民众党主席柯文哲在金门并肩看海后，从前一晚的“海誓山盟”改口，称酒喝太多忘了说过什么，让人对“郭柯配”或“蓝白合”继续雾里看花。

民调支持度下跌的国民党新北市长侯友宜则加大火力，炮轰民调领头羊、民进党主席赖清德想跟中国大陆国家主席习近平吃晚餐是“肉麻当有趣”，因缺乏互信无助台海和平。

台湾将在2024年1月13日举行总统与立委选举，选战在两岸关系和中美关系空前对立的低谷中举行，加上位处半导体供应链核心，其结果将牵动区域乃至全球稳定和经贸关系，备受关注。

总统选战出现蓝绿白三角战形势，综合近期多项民调，绿军候选人赖清德都以约35%支持度稳定领先。来自最大在野党的蓝军候选人侯友宜，与第三大党的白军候选人、台北市前市长柯文哲，各获两成左右支持。

侯友宜甚至在星期一（5月29日）公布的《美丽岛电子报》民调中首次被柯文哲赶超，以7.6%差距屈居第三，让蓝军失去主导蓝白合的气势，蓝军支持者甚至担心最后上演“换侯”闹剧。

侯友宜在去年“九合一”地方选举大胜后，一度以近四成支持度领先。综合分析，他民调重挫的因素主要是尚未展现整合泛蓝和反绿力量的能力，也没说清楚两岸论述等大政方向。

国民党5月17日征召侯友宜当天，郭台铭在脸书贴文表态，将信守承诺尽全力支持侯友宜胜选。但随后传出他不满国民党征召手法，过去两周与侯友宜没互动，蓝军普遍担忧郭台铭转而支持柯文哲，甚至组成郭柯配或柯郭配，导致泛蓝与非绿整合破局，无望政党轮替。

因此，郭台铭星期二（5月30日）在金门参加庙宇活动后的动作引起关注。他当晚直奔柯文哲下榻的民宿，走向海边聊天20分钟，对随行友人笑说“我跟柯市长海誓山盟”，被问要谈什么时答“月亮代表我的心”，过后也在脸书贴出两人并肩看海的照片。

不料星期三媒体追问“海誓山盟”内容时，郭台铭改口说前晚酒精66度的金门高粱喝多了“有点茫茫的，所以讲什么都忘记了”；媒体再问会跟侯友宜海誓山盟吗？他面色凝重，停顿一秒后答说，只谈金门相关议题。

柯文哲同日回应记者时略显尴尬，停顿三秒表示，君子之交淡如水，不用山盟海誓，平常心就好。

另一方面，侯友宜星期三主持市政会议前，被记者问到如何看待赖清德表示想与习近平共进晚餐，并准备劝他放轻松，强调和平对大家都有好处。

侯友宜答说，这是肉麻当有趣，两岸和平需要长期的信任。他指自己从未在正式场合听过赖清德说过“中华民国”四个字。

对侯友宜的指责，赖清德竞选办公室发言人陈世凯反驳说，赖清德担任行政院长时，第一次在立法院的质询就公开明确说过“台湾是主权独立国家，名字叫做中华民国，两岸之间并不隶属”，指侯友宜没做好功课，对国政陌生且敷衍。

台湾总统蔡英文星期二提名四名被指立场亲绿的大法官，由此15名大法官全由总统提名，引起社会争议。

针对大法官名单“绿友友”是否损害司法制衡功能，侯友宜回应记者时说，民进党执政多年下来一党专制，许多事都不跟任何政党沟通，为选举撕裂台湾，令他感触良深和心痛，希望通过选总统“找回以前的台湾”，不分族群团结合作。

（记者是《联合早报》台北特派员）