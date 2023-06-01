民进党爆发性骚扰丑闻 掩盖九个月后被受害人公开

台湾执政的民进党爆发性骚扰丑闻，掩盖长达九个月后才曝光。22岁女前党工星期三（5月31日）深夜在脸书公开遭民进党重用的导演摸胸非礼，上报时任妇女部主管、现任民进党副秘书长许嘉恬却遭冷处理，反问“你怎么没有叫出来？”民进党紧急开记者会道歉，许嘉恬受调查并辞职。

事情发生在去年9月初，当时民进党忙着应付11月底的九合一地方选举，女生形容当时笼罩在“某种大局当前的氛围与压力下”。据民进党透露，女生在脸书发文前与党中央有联络，但她最终还是决定公开。

陈姓女生具名公开2200多字脸书贴文，透露她是在民进党媒创中心的一次拍摄工作后被非礼。

据她描述，在拍摄完毕的回程，车子行驶在快速公路，她坐在座位中间，身旁的导演先把她的头按在肩上，再进一步对她上下其手，“手又抚摸上我后颈，在下巴肩头与胸上游移、爱抚与按摩”，她吓得不知所措。导演回工作室后还邀她“进去坐坐”，她忍住泪逃到厕所，“跪在（马桶）边上止不住干呕”。

她事后拨电向同事求救，讨论后向当时的主管、时任妇女部主任许嘉恬求助。她指，许嘉恬听她陈述性骚扰的细节后冷回“所以呢？你希望我做什么？”第二次面谈时，许嘉恬又问“那你当下为什么不跳车？我不懂，你怎么没有叫出来？”还建议她与同事到附近草原“手牵手一起练习大叫”。

在过后的几次约谈，许嘉恬据称告诉女生，一旦进入投诉程序，她的名誉会受损，要考虑能否承受。女生因此放弃追究。

她说，选举结束离开民进党时，她难过地告诉同事：“我是带着热忱进来民进党，带着伤和遗憾离开的，我失去了眼里的那道光……”

女生也在贴文引述热播政治幕僚剧《人选之人——造浪者》金句“不能就这样算了”，并说“这次，我选择为自己勇敢。我想再次相信这个世界，相信公平，相信正义”。

民进党星期四（6月1日）展开密集危机处理，清晨发声明向女生道歉、宣布中止与涉事导演的一切合作，并临时取消批判侯友宜的“打侯记者会”，改由性别平权主任李晏榕和发言人林楚茵开记者会，宣布许嘉恬立即停职接受调查。

民进党主席赖清德也在脸书向女生道歉，宣称“我们不会转身离开，更不会就这样算了”。他下午出席活动时再次向当事人和台湾社会道歉，并透露许嘉恬已提出辞呈，他已同意。

最大在野党国民党总统候选人、新北市长侯友宜受询时说，民进党已姑息这起案子九个月，赖清德当上主席后为何把掩盖案情的许嘉恬升为副秘书长，应说清楚到底两人有没有共犯关系。

涉嫌非礼的导演也被国民党台北市议员徐巧芯肉搜出照片和背景，指他长期被民进党重用，质疑是否与绿营高层熟识，民进党党部主管才息事宁人？

世新大学新闻系教授江岷钦接受《联合早报》采访时指出，这起性骚扰案不单违法，也违反民进党推崇的性别平权理念，如今拖了九个月才因女生公开而被迫紧急处理，说明民进党最大考量是担心影响选票，将向来标榜的公平正义原则沦为选战工具。

江岷钦认为，民进党的表态和政治动作主要是安抚绿营支持者，交代该党不忘追求性平理念的初衷，召唤同志继续对付国民党。

他说，如果民进党要认真贯彻理念，并争取中间和浅蓝选民认同，处理的力道肯定会更大，除了对涉嫌性骚扰者进行停权和开除党籍，还会送交法院，公开人事时地物的所有相关证据。

（记者是《联合早报》台北特派员）