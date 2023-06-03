【香会】中美互指对方须为两军无法正常对话负责

针对美国国防部长奥斯汀批评中国拒绝就两军危机管控对话，中国反指是美国的一系列错误言行，没有为两军沟通交流创造条件。

中国方面星期六（6月3日）在香格里拉酒店举行吹风会，由中共中央军委联合参谋部副参谋长景建峰反驳奥斯汀在对话会上的发言。

景建峰说，中方重视发展中美两军关系，两军的接触交流并未中断，并指当前中美两军关系面临的困难，“责任在美方”。

景建峰指责美国一边呼吁沟通交流，一边损害中方利益关切；一边声称要加强危机管控，一边挑衅示强，“世上没有这样的道理”。他呼吁美国尊重中国的核心利益和重大关切，以实际行动为两军交往扫除障碍。

台湾问题是中国一再强调的核心利益。景建峰在吹风会上表明，解放军“全时待战、随时能战”，坚决捍卫国家主权和领土完整，台湾问题“容不得任何妥协退让”。

他也批评美国不断虚化及掏空一个中国原则，强化与台湾的官方往来，纵容台独分裂活动，提升售台武器数量和性能，拉拢他国插手台湾问题。

至于南中国海问题，景建峰说，中国对南中国海诸岛及其附近海域“拥有无可争辩的主权”。他重申，中国不接受、不承认南中国海仲裁案裁决，并称地区国家有能力处理好南海问题，“不需要域外国家来多管闲事”。

中国军事代表团成员、军事科学院原副院长何雷中将在会场外接受媒体采访时也说，中方与谁见面是平等互利、相互协商的，并指美国“不能拿自己国家的意志强加另一个国家”。

何雷强调，中国不会听命于任何国家指手画脚，“过去不会，现在不会，将来更不会”。