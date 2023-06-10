美国务卿布林肯据报6月18日抵京访华

（华盛顿综合讯）美国国务卿布林肯据报将于下星期天（6月18日）抵达北京，开启因“气球事件”而搁置数月的访华行程。

路透社星期六（6月10日）援引一名美国官员称，布林肯将在下星期天访华，他本人也会在北京。不过，该官员没有透露更多信息。

多家媒体本周二（6月6日）报道了布林肯将在近期访华的消息，不过中美官方都未证实该消息，也没有否认。

美国国务院发言人帕特尔说，没有要宣布的国务卿出访计划。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇则说，中国对与美国展开对话持开放态度。

布林肯原计划今年2月访华，但行程因气球事件被搁置。此后两国关系急转直下。但5月以来，中美高层频繁接触，两国沟通渠道逐渐打开。

中国商务部长王文涛5月底赴美国，参加了亚太经合组织贸易部长会议，期间分别与美国商务部长雷蒙多、贸易代表戴琪会面。

美国国务院负责亚太事务的最高官员、助理国务卿康达和白宫国安会中国事务高级主任贝兰星期一（6月5日）也访问中国。白宫发言人柯比星期二称，康达和贝兰访华是为保持中美对话渠道开放，并为更多高层访华铺路。

舆论认为，康达访华正是为了给布林肯访华做准备。《华尔街日报》星期四（6月8日）分析，如果布林肯访华成功，可为美国财政部长耶伦和商务部长雷蒙多之后的访华铺路。报道称，中美两国政府已就耶伦和雷蒙多访华磋商了数月。

不过，在防务方面，两国还未恢复对话。6月初在新加坡举行的香格里拉对话上，中美防长仅简短握手，并未举行会晤。

两军在台海也出现了新的摩擦。美国海军6月4日公布的视频显示，中美军舰在台湾海峡险些相撞。白宫星期一称，中国解放军的侵略性越来越强；中国外交部则表示，中国军队采取的行动是应对有关国家挑衅的必要举措，完全安全专业。

分析认为，此次布林肯访华，也是为了寻求建立中美之间的危机管控机制。

白宫国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔星期二（6月6日）说，美国寻求与中国的沟通，是希望建立一个类似冷战时期的危机管控机制。他说，随着中国力量的增长，两军发生摩擦的机会要比以前多得多。