美国列43家实体入管制清单 指助中国培训军事人员 新加坡一公司也上榜

美国商务部把43家实体列入出口管制清单，指他们招募西方飞行员协助培训中国军事人员，一些实体更被指帮助中国开发高超音速武器，或从事其他威胁美国国家安全的活动。

在管制清单上的包括一家新加坡公司。美国指这家新加坡公司用西方和北约资源，为中国军事飞行员提供训练。根据美国商务部官网（6月12日）星期一公布的资料，这家新加坡公司是International Aerospace Asia。它还有另外两个名字——IAA和IntAero。

被列入黑名单的公司分布在九个国家，有31家中国实体、五家阿联酋公司、四家巴基斯坦公司、三家南非公司、两家英国公司、以及肯尼亚、老挝、马来西亚、新加坡和泰国各一家公司。其中有三家公司出现在多个国家，包括International Aerospace Asia，它也出现在马来西亚、泰国和英国。

美商务部副部长格雷夫斯（Don Graves）说：“实体清单是我们可以使用的最强大的政策工具之一。美国商务部最重要的国家安全优先事项，就是控制美国技术如何在全球使用，以及被谁使用。”

美国商务部说，根据具体和可阐明的事实，合理相信这些实体已经参与、正在参与、极可能参与违反美国国家安全或外交政策利益的活动。

负责出口执法的美国商务部助理部长阿克塞尔罗德（Matthew Axelrod）在声明中说：“我们必须阻止中国获取美国的技术和知识，以实现他们的军事现代化计划。”

中国外交部发言人汪文斌在星期二的例行记者会上，针对美国把数十家中国公司列入出口管制“实体清单”说：“美方为了维护自身军事、科技霸权，一再泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压中国企业，肆意破坏国际经贸秩序和世界贸易规则，严重危害全球产业链供应链稳定，已经到了歇斯底里、不择手段的地步。”

根据美国商务部的声明，International Aerospace Asia的新加坡地址是安祥路14号。不过，根据《联合早报》记者调查所得，公司已在几年前搬到直落亚逸137号，办事处在一家名为Camelot Trust 的公司内。

Camelot Trust一名职员说，International Aerospace Asia 一直委托其公司做注册等业务，公司大概五六年前是在安祥路14号。被问及International Aerospace Asia有多少员工时，她说很少，也很少到公司来，但拒绝透露更多资料。

网上资料显示，International Aerospace Asia成立于1996年，主要业务是开发软件和应用程序（游戏和网络安全除外）。公司之前的名字是Kiruna Trading Pte Ltd和Yu Tai Investment Singapore Pte Ltd。