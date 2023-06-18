最新民调：柯文哲首次超越蓝绿排第一 侯友宜垫底朱立伦不“换侯”

（台北综合讯）距离台湾总统大选约七个月，一项最新民调显示，民众党参选人柯文哲的支持度首次超越蓝绿参选人，国民党侯友宜落居第三。舆论场再掀侯友宜恐被“弃保”话题，国民党主席朱立伦称，绝对不可能“换侯”。

根据台湾偏蓝媒体TVBS星期天（18日）公布的最新民调，柯文哲的支持度为33%，比5月爆增10个百分点，从第三名升至第一名；赖清德的支持度为30%，比5月略增三个百分点，继续排第二位；侯友宜的支持度仅23%，大幅下滑七个百分点，从5月的首位落至第三位。有14%受访者没有表示意见。

有国民党台北市议员形容，看到最新民调，“有晴天霹雳之感”。侯友宜星期天出席活动，被媒体问及会不会担心接下来有“弃保”效应时说，他尊重并参考所有民调，但会坚定自己的选举节奏与步伐。

朱立伦星期天也回应媒体说，绝对没有“换侯”的可能，这是自毁长城的行为。但他坦承，确实遇到一些问题与困难，新北市幼儿园喂药事件要尽快厘清，让民众知道有些是造谣者制造的恐慌。

朱立伦也说，整个团队需要调整脚步，加入新的优秀人才，并称重新整队出发就能获得更多民众支持。

媒体人黄扬明也认为，侯友宜的党内整合问题还没解决，近日又碰上幼儿园喂药案，想要逆转劣势的难度非常高，但其市政团队并没有打大选的格局与强度，若不换团队，“侯友宜真的神仙难救”。

偏蓝营的《联合报》发表评论文章称，侯友宜的危机已迫在眉梢，国民党如果放任“老三魔咒”延烧，侯友宜的选情不容乐观，可能步民进党台北市长落选人陈时中的后尘。陈时中去年竞选台北市长，多家民调显示他排第三，选情逆风导致他面对各种攻击，最终吃败仗。

文章也质疑，柯文哲的民调冲高后，国民党将失去整合民众党的政治能量，“蓝白合”不成，柯文哲可能反过来要求由他主导“白蓝合”。文章也说，当侯友宜民调持续低迷，“换侯”声浪再起，蓝营选民会不会提早出现“弃保效应”，让侯友宜选情更加雪上加霜？

此前，《美丽岛电子报》在5月29日公布的民调也显示，侯友宜仅获18.3％支持度，首度被柯文哲超越逾七个百分点。赖清德在这个民调的支持度居首，维持在35%。