香港立法会料周四通过区议会改革方案 学者：区议会将由港府主导

香港立法会周三（7月5日）恢复二读辩论区议会改革方案，预料周四大概率通过，以便今年年底举行的新一届区议会选举可以全面落实“爱国者治港”。



在周三的立法会会议上，发言的约40名议员皆表态支持改革区议会的条例草案。其中，身兼九龙城区议员的立法会议员杨永杰批评，近年一些民选区议员趋向民粹，“只顾自己一亩三分田”，过于着眼自己选区的利益；反倒是委任的区议员表现非常良好，“能够从大局考虑问题”。



他说，“反中乱港分子借着2019年黑暴扰乱民心，利用选举的漏洞骑劫区议会，区议会已经丧失应有的功能，若再不改革，只会令民生开倒车。”



另一名立法会议员陈凯欣则批评，早前辞职的民主派区议员，“最初信誓旦旦，最后挥一挥衣袖，随即抛下市民”。她说，三年冠病疫情期间，社区本来很需要区议员帮助组织、动员、支援抗疫工作，但由于大量区议员辞职，办事处已经人去楼空，社区很多弱势社群没有人帮助，当时的社区抗疫工作举步维艰。



她质问：“如果区议会没有出现政治化，没有出现大量区议员出缺的情况，这几年的抗疫工作会不会做得更好呢？基层市民受苦会不会可以少一些呢？”



自称议会内唯一非建制派的社会福利界立法会议员狄志远，发言时也表示支持修例草案。但他希望区议会可以增加民主成分，让市民表达民意。



狄志远说：“我明白经历过（2019年）社会事件后，政府要有更高的安全系数，但我仍然希望，在新制度下应该能够让不同政治理念的有心人继续参选。”



香港本届立法会共有90位议员。根据香港立法会程序，参加会议的议员若不足法定人数，主席须宣布休会。但由于本届立法会再没有民主派议员随时“突袭”提出点算人数，周三的会议大部分时间只有二三十名议员在场，场面冷清。直至周三晚上休会时，仍有至少30名议员尚未发言，大会决定周四继续审议。



香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时表示，本届立法会议员全是亲北京人士，区议会改革方案大概率可以在周四顺利通过，来得及在今年年底的区议会选举实施。届时民主派可能只有立场温和的人士可以入闸参选。



陈伟强认为，区议会改革方案通过后，日后区议会将由港府主导，以后推行一些不利地区的政策时，在区议会遭遇的阻力会较小。另外，由于区议会直选议席数目大减，市民反映民意的渠道也将减少。



香港新一届区议会选举将于今年11月举行。这是《香港国安法》实施以来的首次区议会选举。