戴庆成：港府通缉海外港人背后的考量

港府庆祝回归中国26周年的官方活动落幕不久，警方国安处随即在上星期采取行动，悬红通缉八名海外民主派人士；之后又以涉嫌资助遭通缉的流亡港人为由，拘捕了五名本地男子。警方连串针对海外港人的动作，在香港甚至国际社会引起了巨大反响。

在当今全球化的社会，跨地域的通缉能否成事，很大程度上要取决于国际社会是否合作。国际刑警组织及其成员国愈配合，成功缉捕疑犯的概率就愈高。从香港警方公布的资料来看，八名被通缉的疑犯在《香港国安法》生效前后已先后潜逃海外。由于欧美国家明确反对香港警方的通缉令，港府要从这些国家缉拿八人回港基本上不可能。



事实上，港府的通缉令公告一出，反而提醒八名海外港人日后不要前往与香港有引渡协议的地方，也提醒了收容八人的欧美国家提高警惕，加强保护他们的人身安全。一纸通缉令，变相令八名港人在海外更加安全。



这也带出了一个值得深思的问题：港府明知遭通缉的八人所在国政府会庇护这些人，只要八人不返港，香港警方几乎没法将他们缉捕归案，送上法庭审讯。那当局为何仍要高调推出通缉令呢？显然，港府有意借通缉令释出三方面的政治信号。



第一，警告在海外活跃的香港政治人物不要行差踏错。过去三年，一些已逃离香港的民主派政客自以为在海外可以不受香港法律约束，经常以座谈会、展览会等各种形式举办反中政治活动，甚至推动欧美国家制裁中国及香港特区。港府这次发布通缉令，清晰表明《香港国安法》有域外效力。不论这些人逃往哪里，只要违反了国安法，就会终身受到通缉。



不仅如此，通缉令也有“杀鸡儆猴”的作用。不少在海外的民主派支持者往往抱着侥幸心理，以为在境外参加一些反对香港的政治活动没什么大不了，日后还可以回香港。但这次通缉令显示只要有参加反中乱港的活动，就算参与的角色不大，也有可能违反《香港国安法》，并受到相应处罚。



第二，向港人发出警方严肃执行《香港国安法》的信号。港府通缉令公布后，香港民众对《香港国安法》有更透彻的认知，日后会会更加留意、小心各种涉嫌违反《香港国安法》的活动。这将有利当局在社会上建立更牢固维护国家安全的屏障。



值得注意的是，不少潜逃海外的泛民活跃分子在香港仍有家人朋友。当局发出通缉令，也将对他们产生一定的震慑作用。大部分人为了不惹火烧身，日后都不敢轻举妄动，等同斩断了海外民主派港人和香港支持者内外互动的联系。海外“反中乱港”势力在香港的活动空间和动员能力将会大幅收窄。



第三，向国际社会发出不惜代价，也要坚定捍卫国家安全的意志和决心。《香港国安法》实施三年以来，虽然发挥了稳定香港社会的作用，但也引起西方国家批评，认为削弱了香港的自由。港府这次发布通缉令，再次明确对外表明当局不会受到任何外部势力的干扰和威胁，也不会惧怕任何困难，会继续履行维护国家安全的职责。



从过去一星期外界的反应来看，警方国安处发出通缉令后初步达到了一定的效果。八名被通缉者嘴巴说“不怕”，实际上至今无一人敢公开现身。被通缉者在社交网页上的帖文“点赞”数量也大幅减少。可以说，一纸全球通缉令，击中了海外反华港人势力的“死穴”。



但不能否认的是，香港警方悬红通缉八名海外港人也带来了一些负面的效果。一是加速了被通缉人士走向西方阵营的步伐。港府公告天下通缉他们，他们再没有回头路，也更无后顾之忧，可以勇往直前，勾结欧美的反华势力一同对抗中国。



二是香港与西方的关系在短期内都不会有改善的迹象。这次是港府首次根据《香港国安法》对海外民主人士发出悬赏通缉令，连日来引发国际舆论，美英政府更是强烈谴责，令香港在欧美地区遭到更大的孤立。



较早前全球逾50个人权组织等联署向美国政府发出公开信，要求拜登政府明确表明不让香港特首李家超参加亚太经济合作组织（APEC）会议。港警高调通缉八名海外港人，意味着李家超踏入美国参加APEC的机率已经微乎其微。



无论如何，从香港和北京当局的角度来看，全球通缉令是在权衡各项措施利弊后做出的最佳选择。在实施通缉与其他措施包括不采取任何行动之间，通缉令引发的问题最少，或说危害最小。当然，事态发展是否如港府所预料，就要等待时间验证了。