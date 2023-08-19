新闻人间：香港旅游业不振，杨润雄成箭靶

“爱国者治港”下的新香港，没有了以往的恶性政治斗争，官员不会再被反对派动辄指骂，但这不等于他们可以“躺平”不用努力工作。文化体育及旅游局局长杨润雄近来就因为表现欠佳，而卷入了舆论的风口浪尖。

在香港，文化体育及旅游局又称为文体旅游局，是特区政府去年重组决策局时成立的一个新部门，主要负责文化艺术、体育、创意产业及旅游事务事宜。



但生不逢时，一成立就遇上冠病疫情，无法大展拳脚。疫情今年结束后，文体旅游局的表现令人大失所望。港府为了刺激旅游业，上半年推出多项吸引旅客的措施，但景点老土欠缺吸引力，访港游客人数大不如前。不少人批评时代变了，港府依然因循苟且，未能与时俱进，主管旅游业事务的杨润雄也成为各方箭靶。



另一方面，负责香港故宫、M+博物馆及戏曲中心的西九文化区管理局，连年财赤，预料立法会批出的216亿港元（37亿新元）拨款将于2025年耗尽。西九管理局早前向港府提交自负盈亏改善方案，但逾月仍未获当局回复。董事局主席唐英年日前终于忍不住开腔，直指“现在这个球在文体旅局那边”。话中有话，似有所指杨润雄办事不力。



但杨润雄最受争议的，是他近来应对邮轮码头事件的手法。启德邮轮码头本月初迎来大批游客，本来是值得庆祝的大事。但码头的交通配套竟然严重不足，旅客要排队超过半小时等车，邮轮码头又欠缺消费设施和店舖，旅客无法“逛商场”，怨声载道。



时隔数日，港府才匆匆推出改善措施，加强交通安排疏导旅客，之后几天的安排才大致畅顺。然而，邮轮抵港是早已知道的事，该起风波反映港府的准备不足和评估失误，对香港形象造成不可挽回的负面影响。



日前，有立法会议员罕有地要求经济发展事务委员会召开特别会议，并要求杨润雄及运输署等相关部门代表出席，以交代事件和查找不足。



资料显示，杨润雄曾在私人机构任职七年，1992年加入港府，任职政务职系。他曾在多个政策局及部门服务，包括食物及卫生局、民政事务局及香港驻悉尼经济贸易办事处。2012年，杨润雄出任教育局副局长，开始成为政治委任官员，并于2017年至2022年出任林郑月娥政府的教育局局长。



期间，中国全国政协副主席、前特首梁振英频繁出文狙击杨润雄，质疑教育局整顿“黄丝”教师不力。最为人关注的，是梁振英一度引述中国国家主席习近平在香港提到“为官避事平生耻”的讲话，不点名批评“有些官员当耳边风”，矛头直指杨润雄。



香港研究协会早前访问了1000多名18岁或以上的港人，对特首、司局长表现满意度进行评分，1分为非常不满意，2分为不满意，3分为一般。调查结果显示，在15名局长中，杨润雄的评分只有2.45，排在倒数第二位。



金庸的武侠小说是不少人成长的记忆，杨润雄也不例外。他早年接受访问时透露，自己在中学时期已看完金庸的全部小说，最喜爱的角色是《笑傲江湖》的令狐冲。他如今面对多个烫手山芋议题，若处理不好，恐怕很快会由“笑傲江湖”变为“退出江湖”了。