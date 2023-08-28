中美商务部长会谈 同意新设商业问题工作组

美国商务部长雷蒙多星期一（8月28日）与中国商务部长王文涛举行会谈，双方同意建立新的商业问题工作组。学者分析，这有助缓解中美剑拔弩张的气氛，虽然战略竞争短时间内难以逆转，但双方愿意提出对话机制，即便没有实质内容，仍是正面迹象。

应王文涛的邀请，雷蒙多在星期天（8月27日）晚间飞抵北京，星期一上午随即与王文涛举行约两个小时的会谈，正式展开一连四天的访华行程。

综合路透社、法新社、彭博社报道，她向王文涛提出，美国寻求“良性竞争”，无意阻碍中国经济进步。美中有着每年7000亿美元（9496亿新元）的贸易额，“我同意你的观点，我们保持稳定的经济关系极其重要，这也是全世界的期待”。

雷蒙多还说，美中是一个复杂、具有挑战性的关系，当然会在一些问题上意见相左，但如果能朝着直接、开放和务实的方向沟通，相信终能取得进展。

她也提到，两国在今年夏天以来，一直努力建立新的信息交流和工作组，“这将使我们能够更加一致地增进彼此的关系”。

雷蒙多并称，虽然在美国国家安全问题上没有妥协或谈判的余地，“但我们绝大多数的贸易和投资关系并不涉及国安问题”。

王文涛则说，中美经济关系不仅事关两国，对世界也是重要的。他赞赏雷蒙多乐于与中国贸易往来的说法，并称愿意共同努力，为两国企业加强合作，营造更加有利的政策环境，以稳定、可预测的方式，促进双边贸易和投资。

双方会晤后，美国商务部宣布，美国和中国同意启动出口管制执法信息交流，并成立新的商业问题工作组。首场商务部助理部长级实体会议，将于星期二（8月29日）在北京举行。

雷蒙多说，这次交流将提供一个平台，减少中国对美国安全政策的误解。

据路透社报道，中国严厉批评美国通过出口管制阻止中国获得先进半导体的努力，但雷蒙多表示这些不值得讨论。

另外，雷蒙多当天在北京参观一场美国美容产品展示会时，还提到：“我们的计划和希望是，如果处理得当，我们（美中）的商业关系可以稳定政治关系，这只是其中的一个小例子。”

美国商务部长雷蒙多8月28日还在北京一家酒店，参观了美国美容产品展示会。（法新社）

在雷蒙多出访前，《华尔街日报》、香港《南华早报》曾报道，中美这次将讨论美国限制先进制程晶片对华出口的管制措施，以及美国在华企业近来面对的《反间谍法》干扰和风险的指控。

彭博社则报道，雷蒙多可能宣布成立一个美中出口管制工作小组和一个商业问题工作小组。

台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中接受《联合早报》采访时分析，中美都清楚短时间内难以逆转长期的战略竞争，但要维持斗而不破的局面。

他认为，即便双方最终谈出的结果，看起来好像缺乏实质性，不见得能够解决问题，但只要愿意共同成立工作组等对话机制，甚至接下来在旅游、科技购买等领域有所放宽，仍是一种正面信号。

李大中说，总体而言，雷蒙多和王文涛都释出相对正面的回应，至少可以稍微缓解两强之间的剑拔弩张，也有助促进之后的中国外长王毅访美，乃至中美领导人会晤。

雷蒙多在中国期间，预计与中国官员和商界领袖会面，还将访问上海。她也是继美国国务卿布林肯、财长耶伦、气候特使克里之后，今年第四位访华的美国高官。