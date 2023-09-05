两岸课题权威学者师生反目 大选前台湾学术界“红帽”飞舞

台湾的两岸课题权威学者赵春山与范世平师生反目、准备对簿公堂，衍生出是否有台湾学者在明年大选前“衔命”协助中共促进在野整合的议论。受访学者担忧，学术界扣红帽和贴“中共同路人”标签，将伤害台湾学术自由和民主根基。

政论界名嘴、台湾师范大学东亚学系教授范世平（54岁）上周二（8月29日）在脸书贴文，提到他的老师、亚太和平研究基金会首席顾问赵春山教授（77岁）自己透露，鸿海集团创办人郭台铭与国民党参选人侯友宜已面谈。范世平质疑，赵春山作为举足轻重的中国大陆政治与两岸关系学者，“怎么管到台湾的总统选举？”

范世平进一步提到，据了解赵春山在疫情解封后多次访问中国大陆、与北京官方互动，质疑他“难道是衔命进行郭与侯的整合？”

赵春山接受《联合早报》采访时说，他星期一（9月4日）已约见律师并签约，正搜集资料，准备尽速提告，厘清范世平抹红他的动机。

桃李满天下的他心痛地陈述，范世平在政治大学东亚研究所修读硕博士时上过自己的课，赵春山还审查过范世平升等教授的论文，做梦都想不到会受到范世平如此污蔑。

范世平日前在政论节目回应，“希望恩师春公息怒”，但强调老师的公开发言可受公评，他是提出疑问而非下定论，并自信官司不会输。本报记者请他回应老师提告的话题，他低调婉拒发言。

赵春山则告诉本报，他已跟律师确认，有把握官司告得进。因为事关国家忠诚度，即使范世平自称是以疑问句方式进行评论，也已超越“可受公评”层次，而是毁人清誉，甚至暗示他是“共谍”了。

他强调，自己向来客观评论两岸与国际事务，超越蓝绿为台湾四位总统提供咨询、接受国际媒体采访、与大陆学者交流，都基于“中华民国”立场和利益；若被怀疑是衔命为中共发声，等于一辈子都“白干了”。

至于与郭台铭通话，赵春山说，2024台湾年总统大选攸关台海安全，拨电联系郭台铭除了基于两人私交，更是因为不赞成郭参选。

综合舆论分析，这起事件侧面反映，绿营惯用的“中共同路人”套路，正以不同形式出击。执政的民进党被认为是坚持主权和“挺台湾”的第一品牌，意见相左者很容易被指为中共同路人、“中共共鸣者”，或在地协力者。

台湾前国安会谘询委员、政治大学东亚研究所名誉教授邱坤玄接受《联合早报》采访时指出，北京当然会想办法运用各种情资，来促成对北京有利的台湾大选结果。但这绝不应该跳跃到随意扣红帽子，指控不同意执政党立场的人士，都是衔命协助中共介入台湾选举的工具。

他透露，这股歪风已刮入学术界，从过去着重客观研究大陆的政治、经济、社会脉动，到一窝蜂只强调如何防卫大陆的认知作战和统战。

被许多青壮派学者昵称为“邱公”的邱坤玄直言，若不支持民进党就被认定是支持大陆政权，如此划分界限“很恐怖”，有失台湾作为民主社会的自信，也会伤害学术自由的根基。