台积电美国厂量产时间延后 刘德音坦承第一次海外盖厂必经学习过程

台湾积体电路制造公司（台积电）三年前在美国亚利桑那州设厂，但量产时间从2024年初延后至2025年。台积电董事长刘德音星期三坦承，台积电第一次在海外盖大规模的工厂，开始会有一个学习的过程。

刘德音星期三（9月6日）在“SEMICON Taiwan 2023国际半导体展”的大师论坛（CEO Summit）演讲后，接受媒体采访时作上述表示。

刘德音说，量产时间延后，是亚利桑那州建厂的专业人才不足所致，当地工会反控台积电想借此引进较低薪资的外籍劳工。在亚利桑那州设厂是台积电第一次在海外盖大规模的工厂，这是一个学习的过程，对当地来说也是考验。他特别澄清说，“大家不用大惊小怪，在一个新地方建厂，不可能像台湾这么顺利”。

刘德音强调，台积电在美国的同事士气很高，过去几个月进步得非常快，尤其当地州政府、市政府、社区、民意代表一致支持帮忙台积电解决各种问题，包括劳工问题。“请大家拭目以待，我们一定会把这个做得很成功！”

台积电董事会8月也通过要在德国建厂，在德国设厂多年的晶片代工大厂格罗方德（GlobalFoundries），对德国政府将给予台积电50亿欧元（73亿新元）的补贴相当不满。

刘德音说，设德国厂是经过数年的研究，已经跟相关的伙伴一起盖厂，主要是车用需求。这对德国也是很鼓舞人心的事，因德国汽车工业执世界牛耳，向德国政府和欧盟申请的补贴正进行中，目前都很顺利。

近来生成式AI兴起，辉达(NVDA)不断向台积电要求提升 CoWos 产能，但产能全开，仍无法满足客户需求。

刘德音解释说，不是晶片短缺的问题，而是因为CoWoS的短缺所致。CoWoS的技术已开发15年了，这一年的需求突然增加三倍，短期内只能尽量供应给客户。即使没办法100%供应，大概也可满足80%，预期一年半后应该可以赶上来，应该只是暂时的现象。

据外媒报道，全球半导体矽智财（IP）龙头安谋（Arm）正筹备首次公开发行股票（IPO），正邀请包括台积电等多家公司投资。业界认为，台积电若能参股安谋，有助扩大后续接单优势。

刘德音对此表示，为避免影响市场，暂不评论。但他透露，台积电正进行评估中，预计一、两周就会作出决定。

稍早前，刘德音以“AI时代的半导体科技”为题发表演说。他表示，过去五十年半导体技术发展就像走在隧道里，前方有明确的道路，就是要缩小电晶体，技术日趋艰难；但如今已走到隧道出口，未来充满更多可能性，不再受到隧道的束缚。