陈杰豪：重庆和中国西部仍有结构性增长动力 能与新加坡互补

我国国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪认为，重庆和中国西部地区仍有一些结构性的经济增长动力，包括有年轻及愿意提升技能的人口，以及比沿海城市更巨大的增长潜力等。

他认为，这些地区也专注于提升增长质量，为民众创造良好的就业，同时还在数字化、可持续发展、新能源等方面寻找机遇，准备作出实际投资，并与新加坡的生态系统有一些互补性。

陈杰豪是中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合实施委员会新方成员。他上星期六（9月2日）抵达重庆访问四天，这是他今年二度到访重庆。陈杰豪今年5月已出席在渝举行的陆海新通道国际合作论坛。

陈杰豪星期一（9月4日）下午也出席了中国国际智能产业博览会（智博会）开幕式。他在会前接受《联合早报》采访时透露，他在与重庆高层交流中感受到当地想走出疫情的强烈渴望，不仅希望让经济议程重回正轨，让企业继续对当地经济作出贡献，更重要的还有在重庆甚至中国以外寻找机遇。

据陈杰豪观察，尽管历经三年疫情，新加坡企业仍对到中国、到重庆探索机遇有非常浓厚的兴趣；许多重庆和中国西部企业也有了解东南亚的强烈兴趣，希望利用中新项目走出中国，拓展东南亚市场。

他认为，中新项目将在2025年迎来10周年，新渝能将目光投向四大重点领域以外的创新新领域。中新项目确立的四大重点领域是金融服务、航空产业、信息通信和交通物流。

中共总书记习近平提出建设成渝经济圈满三年之际，重庆市委书记袁家军今年1月底召开建设成渝经济圈工作推进大会，将这项国家战略上升为重庆新一届市委的“一号工程”。

重庆市长胡衡华星期天（3日）会见陈杰豪时表示，希望新渝围绕成渝地区双城经济圈建设，积极推动一批重大标志性项目落地。

陈杰豪说，袁家军访新期间曾就成渝经济圈的合作提出一些初步想法，自己此次再访重庆的部分原因，是对这些想法和建议作进一步研究探讨。

袁家军今年7月中曾访问新加坡四天，是他去年10月当选中共政治局委员、12月出任重庆市委书记后首次出国访问。

陈杰豪认为，从中新项目的视角出发，成渝经济圈拥有机遇，成都和重庆在地理上不仅有很多协同效应，两地的经济结构和构成也有很多互补性。