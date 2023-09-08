分析：中美战术性修整避免干扰 确保元首实现APEC会晤

对于中美近期恢复商务、军事等方面的接触，受访学者分析认为，中美当前进入必要的战术性修整。但美国对台湾通过具主权意涵的军事援助，华盛顿与北京再起波澜，也凸显两国缺乏互信的困境；而错过这次20国集团峰会（G20）的机会，中美将小心维系互动氛围，以促成领导人11月在亚太经济合作会议（APEC）峰会会面。

中美关系去年底一度有望回温，却因今年初的气球事件再次降到冰点，直到美国国家安全顾问沙利文5月在奥地利，与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅会面，双方才逐步恢复接触。

此后，美国国务卿布林肯6月率先访问北京，紧接着财政部长耶伦、气候特使克里、商务部长雷蒙多在七八月间接连到访，被视为拜登政府一系列有意改善对华关系的缓和行动。

在雷蒙多访华期间，中美也决定组成商务部副部长级工作小组，以及出口管制信息交流机制，为争端进行沟通，更被视作两国更进一步恢复制度化接触途径。

中美军方上星期也证实，中共中央军委联合参谋部副参谋长徐起零8月中旬在斐济，与美军印太司令阿基里诺会晤。这是今年两军高级将领首次会晤，中国国防部更指这代表两军交往没中断。

在此之前，今年6月在新加坡举行的香格里拉对话会（Shangri-La Dialogue）上，中美防长并未举行双边会晤。中国也一直拒绝美国提出两国防长会晤要求，相信主因是中国国防部长李尚福正被美国制裁。

不过，在核心领域课题上，华盛顿并未有所让步。例如，雷蒙多在北京访问期间便多次重申，美国会把国家安全放在首位。

美国商务部长雷蒙多8月访华期间，中美决定组成商务部副部长级工作小组，以及出口管制信息交流机制，为争端进行沟通，被视作两国更进一步恢复制度化接触途径。（路透社）

另外，美国国务院8月30日也正式知会国会，批准通过适用于主权国家的外国军事融资（Foreign Military Financing，简称FMF）计划，提供台湾8000万美元（1亿零815万新元）的军事援助，引起北京不满，扬言反制。

分析普遍认为，这显示中美战略高度竞争依然存在，只是进入战术性修整。

台湾大学政治学系教授张登及接受《联合早报》访问时解读说，中美今年激烈竞争的主要特征之一是“美攻中守”。他说，虽然近几个月美方陆续有高官访华，但表态划线成份居多，对中方关切议题给予重大、实质的转寰很有限。

他认为，中国大陆、美国、台湾处于高风险的氛围基本没有改变，发生意外冲突的风险仍然很高。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘也提到，自去年12月以来，美国对台湾的军事支持不断升级，已经超出了数十年来的军售范围，更扩大到提供军事援助，且越来越针对实际交战需求。因此可以预期，中国会以具有威慑、备战意涵的军事行动回应。

从中美互动的整体状况来看，台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中认为，自气球事件以来，足以看见中美关系的脆弱与缺乏互信，两强都想推进事务性接触与沟通，控管风险，避免冲突升级，正小心翼翼地对弈。

但他说，北京与华盛顿面对各自内部压力与政治议程，在台湾问题这类涉及核心利益的领域，都没有退让空间，容易产生变数或突发事件的干扰。

在今年下半年，中国国家主席习近平与美国总统拜登能否实现会晤，已然成为观察两国关系的重要指标，备受外界关注。而美国频繁派遣高官访问北京，也被解读为替两国元首会晤铺陈；美国更公开邀请中国外长王毅访美，不过尚未被接受。

尽管拜登对这次未能与习近平在印度举行的G20会面感到失望，但他仍说自己将碰得到习近平。

李大中分析，双方11月在APEC旧金山峰会见面的概率仍然存在，特别这次APEC是在美国举办，更具意义。只是随着美国渐渐进入选举期，变数会增加，因此在两国元首会晤前，双方所能做的就是尽力修补关系，不让氛围再往下走。

至于习近平今年的出访频率远低于疫情前，对中国外交是否产生影响？澳大利亚国立大学亚太学院讲师宋文笛受访时指出，中国如今在更广泛的国内政策问题上，更加依赖习近平的直接领导；一旦他出访，整体政治体系的效率就会降低，因此出访频率自然不可避免地减少。

但他也提到，这次由中国国务院总理李强出席G20峰会，北京想传递的信息是，中国仍然是个负责任的大国，希望与其他国家一起解决政策问题。