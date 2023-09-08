美国正式对华为手机芯片展开调查

中美手机之争越演越烈，美国政府已正式对华为新型手机内的先进中国制芯片展开调查；中国外交部则批评美国“滥用国家力量，无理打压中国企业”。

受访学者分析，美国料难以进一步收紧对华限制措施，因此力图通过调查的方式，对有关华为芯片的舆论作出回应。

彭博社星期五（9月8日）引述美国商务部称，该部门已着手获取有关华为Mate 60 Pro系列手机处理器的更多信息。华为Mate 60 Pro此前据传取得技术突破，使用中国制造的七纳米处理器。芯片由中国中芯国际制造，中芯国际与华为都被美国列入黑名单，被限制获得美国的技术。

美国商务部发言人说：“要明确一点：美国政府应对来自中国的国家安全威胁时，出口管制只是工具之一。2019年以来实施的限制已经击倒华为，并迫使它自我重塑——中国政府为此付出了巨大代价。”

中国外交部发言人毛宁星期五在例行记者会上批评“美国滥用国家力量，无理打压中国企业”，并强调“制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力”。

中美手机巨头过去一个多星期被推到两国科技战的前沿。华为上星期二（8月29日）低调发布新款手机Mate 60 Pro，尽管并未披露技术细节，但多方测评显示，这款手机搭载了中芯国际制造的七纳米制程芯片，网速也达到5G水平。这被视为华为的重大技术突破，事件引发有关美国对华为技术封锁是否出现漏洞的讨论，美国国内关于加码制裁中国科技企业的呼声随之高涨。

星期三（9月6日）有消息称，中国已要求中央政府机构的官员不得在工作中使用苹果手机和其它外国品牌的设备。消息传出后，苹果股价星期四连续第二天下滑，单日跌幅达到2.92%。

新加坡管理大学计算与信息系统学院副教授朱飞达接受《联合早报》访问时分析，美国目前在对华芯片管制问题上面对两难，它对中国的科技限制已经非常深入，进一步收紧可能会打击美国自身的科技产业；但美国总统选举将至，国内政治压力较大，拜登政府也必须展现姿态。

朱飞达认为，美国可能难以进一步收紧对华限制措施，商务部的调查已经是拜登政府对华为问题作出回应、展现姿态的一种方式。

华为Mate 60 Pro在中国引发抢购潮

受到美国关注的华为Mate 60 Pro系列手机星期五在中国预售，引发抢购热潮，一些平台上不到半天内就传出售罄的消息。“今年你会从iPhone转华为吗”、“华为王炸”等词条星期五冲上微博热搜榜。

苹果预料于9月12日发布最新的iPhone15手机，新型号在中国的销售情况受到关注。苹果公司在中国高端智能手机市场占据主导地位，中国也是其最大市场之一，占总收入约19%。不少舆论认为，取得技术突破的华为可能会分割苹果在中国的市场份额。

美国消费者新闻与商业频道引述美国研究机构伯恩斯坦分析师萨克纳吉（Toni Sacconaghi）称，中国对中央政府机构官员实施的iPhone禁令可能导致苹果在中国的销售量减少高达5%。更严重的是，这可能向一般民众释放信号，鼓励他们转而使用中国制造的电子产品。

朱飞达受访时也认为，华为有可能通过Mate 60 Pro夺回中国国内一部分的市场份额。“整个国际大形势，以及国内的舆论宣传环境，使中国消费者对海外产品，特别是美国产品态度发生根本性的转变，华为目前具有较大的优势。”