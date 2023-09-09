新闻人间：华为新手机的启示

台积电董事长刘德音星期三（9月6日）出席“SEMICON Taiwan 2023国际半导体展”大师论坛（CEO Summit）发表演说，会后被媒体追问在美国设厂困境等问题，不厌其烦详加说明。但一被询及中国大陆电信巨擘华为新手机用中芯七纳米晶片（也称芯片），显示在美国制裁下，大陆仍突围而出，“这晶片有看到台积电的影子吗？”刘德音立马斩钉截铁地说：“没有！”随即补上一句“不再继续评论”。

在美国的禁令下，台积电2020年9月“断供”华为晶片，导致华为手机营收一落千丈。未料三年后，华为新手机Mate 60 Pro在毫无宣传下于8月29日横空出世，网速不仅达5G水平，更有卫星电话等功能，震撼全世界。

华为发售新手机时，美国商务部长雷蒙多正在大陆访问。雷蒙多是当年将华为列为美国实体清单的主事者，曾威胁华为若继续5G和晶片研发，将施予更严厉制裁。故大陆网友制作雷蒙多手持Mate 60 Pro宣传照，讽称雷蒙多是华为新手机最佳代言人。

TechInsights拆解后发现，Mate 60 Pro 是华为和中芯联手，采用最先进的七纳米制程技术的晶片麒麟9000S来突破美国的科技封锁。

知名半导体分析师陆行之指出，中芯在首席执行官梁孟松的带领下，七纳米制程技术与产能都有重大突破，不可轻忽。

此间专家认为，中芯应是运用深紫外光（DUV）设备进行多重曝光，但制造时间长，成本高，良率也有限。

中华经济研究院副院长王健全在公共电视节目分析说，七纳米晶片用DUV重覆曝光，良率须达七八成才会赚钱。但大陆是从国安层次来思考，不会考虑成本效应，良率纵有不足，不代表不会继续往下走。

“因为七纳米以下是一个分水岭，五纳米是量子运算必要的载具，包括AI、5G、军工武器和导弹皆需要，故美国要台积电三纳米、五纳米到美国设厂，华为的商业运用固然无法和台积电相提并论，但若用DUV能慢慢做到五纳米，未来中国（大陆）的导弹等武器就不会受到美国压制”。

另外，华为手机Mate 60 Pro的大陆厂商生产比率达90%，多为“红色供应链”，台厂仅剩少数的稳懋和大立光等。这也让台湾警觉两岸半导体产业的差距正缩小中。

苹果新手机iphone15准备下周开卖，因华为新手机热销及传闻大陆禁止中央政府机构官员在工作中使用iphone，苹果近日股价大跌，市值缩水近2000亿美元（2727亿新元），台积电等主要供应商股价也重挫。

资深产业顾问陈子昂对《联合早报》说，台厂早因毛利率越来越低，逐渐退出手机组装，故影响不大。 “真正要注意的是，华为新手机首创支持卫星电话，这些能力运用在自驾车、智慧机器人以及华为ChatGPT，对全球都很震撼。”

他强调，华为卫星电话领先全球，华为运用的盘古大型人工智慧和鸿蒙作业系统4.0，都是让人眼睛一亮的未来性应用，例如目前发展人工智慧大多是站在OpenAI。但华为的盘古市场大、运用大，台湾软体公司未来要开发应用程式，将面临选边站的抉择”。