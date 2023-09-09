陈振声将访华出席新中领导力论坛

主管公共服务的教育部长陈振声将从星期天（9月10日）起展开四天的访华行程，并与中共政治局委员、中央组织部部长李干杰在北京共同主持新中领导力论坛。

根据新加坡外交部和公共服务署星期六（9月9日）发布的文告，陈振声和李干杰将在星期二（9月12日）举行的新中领导力论坛上发表主旨演讲。李干杰也将与陈振声进行双边会谈，并设宴欢迎陈振声一行。

在访问期间，陈振声和随行访华团将参访中共中央党校（国家行政学院），并与中共中央党校分管日常工作的副校长谢春涛会面。访华团也将参访河北省雄安新区，了解中国的区域发展策略。

随行访华的新加坡官员包括通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪、内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授、总理公署政务部长陈国明，以及文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆。杨莉明也将在新中领导力论坛上致辞。

新中领导力论坛于2009年首次举行，是两国政治领导人和高级官员讨论和交流领导力发展共同挑战等经验的战略性平台。

论坛今年在疫情后首次恢复线下举行，主题为“现代化进程中的领导力建设”，讨论的议题包括在高质量发展中提升领导力、运用新科技和新媒体做好群众工作，以及选拔和培养高素质干部团队。