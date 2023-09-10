陈振声：希望新中两国各层级交流能超越疫情前水平

新加坡寻求在冠病疫情后恢复和中国各个层级的交流，甚至超越疫情前的水平，继续建立两国之间的关系，播下两国未来需要增加的、互信的种子，以应对更具挑战性的问题。

主管我国公共服务的教育部长陈振声，星期天（9月10日）上午在北京参访中共中央党校（国家行政学院），与中共中央党校分管日常工作的副校长谢春涛会面时，作出上述表态。

陈振声说，新加坡和中国拥有深厚、广泛和多方面的关系；两国关系非常特别，因为经受了时间的考验，经历过两国各自顺利和困难的时期。不论是面对之前的考验，或是近年的沙斯（SARS）和冠病疫情，双方都维持和发展了双边关系，并找到新的合作方式。

陈振声指出，互信是新中关系取得成果的基础之一。“我和我这一代人受益于前人播下的种子，我们的目标是继续播下种子，让下一代能深化这种相互理解和信任。”

我国高层官员今年来密集访华，新中关系在总理李显龙3月底访华期间，升级为全方位高质量的前瞻性伙伴；副总理兼财政部长黄循财和外交部长维文医生，也分别在5月和2月对中国进行正式访问。

陈振声说：“随着冠病疫情结束，我们希望能恢复新中各层级的交流，甚至超越疫情前的水平。从年轻学生、大学生、工作人士，到两国的官员都继续建立关系，播下我们未来需要增加的、互信的种子，以应对更具挑战性的问题。”

他还说，希望更多新加坡学生有机会到中国学习，不只是到北京和上海等一线城市，而是有更多的机会到一线城市以外去了解中国。

陈振声星期天晚上在脸书发文写道，他和谢春涛就广泛的课题进行了亲切和深入的交流，双方重申了新中两国特别的关系。

谢春涛在会谈开场中向陈振声介绍了中共中央党校的情况，并欢迎陈振声和随行团员参访。

随行访华的新加坡官员，有通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪、内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授、总理公署政务部长陈国明，以及文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆。

陈振声一行从星期天起展开四天的访华行程，他星期天也与在北京的新加坡学生对话。他星期二（12日）将与中共政治局委员、中央组织部部长李干杰在北京共同主持新中领导力论坛。