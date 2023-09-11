美学者：引爆台海战争最可能原因是台湾宣布独立

著名国际关系学者米尔斯海默（John Mearsheimer）星期一（9月11日）在台北出席论坛时指出，台海因政治因素爆发战争的可能性远高于军事因素，而最有可能引发战事的政治因素，正是台湾宣布独立。

台湾东南亚影响力联盟（SIA）11日在台北举办地缘政治高峰论坛，邀请包括台湾前总统马英九、前行政院长江宜桦、前外交部长林永乐、前国防部副部长陈永康，以及多位国际重量级学者，探讨中美关系、台海情势动向。

芝加哥大学讲座教授米尔斯海默在会中提到，当前国际情势确实相当紧张，特别是中国正试图支配亚洲，达成类似美国过去在西方世界达成的成就；同时北京更极力推进统一台湾的步伐，因此可以相信，中美之间的政治、军事角力势必日益加剧。

但他认为，从俄乌战争的案例可以明显看到，除非中国有信心可以快速取得决定性的胜利，否则不会轻易发动战争。

不过，米尔斯海默指出，战争是政治的最终手段，政治因素远比军事更可能引发战争。

他以日本在1941年偷袭美国夏威夷珍珠港，引发太平洋战争为例，指日本明知发动攻击对己不利，但受到美国经济手段的压制而必须做出政治反应，因而出现战事。

对照当前台海情势，米尔斯海默分析，若北京真要动武，必须发动大规模的两栖行动才能跨越台湾海峡。但解放军缺乏实战经验，且尚须面对美日澳的支援，这将大幅增加攻台难度。

他认为，中国必须面对事实，在台海发动攻击难以速战速决，恐会陷入延宕。这也显示美国对华威慑与台海天险等军事层面因素，对北京的牵制还是很强大。

米尔斯海默强调，若从政治层面来看，最可能让北京在台海宣战的原因，就是台湾宣布独立。 “如果能避免去谈台湾独立这件事，避免激怒中国领导人 ，就能够维持现在很不错的情况”。

除了米尔斯海默之外，以预录视频参加这场论坛的美国哈佛大学肯尼迪政府学院创始人艾利森，也同样提出台湾若宣布独立，恐成为引爆台海战争的导火线。

美国哈佛大学肯尼迪政府学院创始人艾利森认为，美国一中政策框架充满弹性，一直成功地在演进。（缪宗翰摄）

他强调，中美竞争宛如草原上躁动的象群，在此情形下，不会有所谓的“好选项”。台湾所能做的就是不要成为问题的肇因，不要成为挑衅的一方。

但艾利森也认为，北京的侵略，以及美国部分国会议员的言行，同样也是一种挑衅，可能引发非出于本意的纷争。

艾利森还提到，尽管美国的“一中政策”框架不能满足所有人，但仍有效地维系了台海过去数十年来的和平稳定与繁荣，这是一项奇迹。

他强调，一中政策框架充满弹性，一直成功地在演进，所以实在找不出任何理由，不维持一中政策。

至于美国是否会在战争爆发时协防台湾，米尔斯海默说，美国总统拜登已经不只一次做出相关表态，这清楚说明了拜登政府的态度。

曾在马英九政府任内外交部长，并在蔡英文政府任内担任驻英代表的林永乐则在会中提到，两岸关系不是只有两岸问题，未来发展与趋势会受到中美关系以及印太地区国家影响。

他说，台湾的长期战略是希望达到和平、区域稳定性与繁荣，因此台湾在与美国保持牢固安全关系的同时，也要与中国大陆维持和平、对话，并在两者之间取得平衡。