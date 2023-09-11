马凯硕：多国不愿选边站 中美对抗结局难料

新加坡学者马凯硕（Kishore Mahbubani） 认为，西方主导世界的格局结束，很多国家跟亚细安一样，从中国崛起中获益，不愿卷入中美博弈。中美对抗的结局因此很难预测，唯一肯定的是，两强竞争在未来10年将加剧。

马凯硕也是新加坡驻联合国前大使。他星期一（9月11日）在台北香格里拉远东饭店举行的“2023国际地缘政治高峰论坛”上，以“在美中的地缘政治竞争中，其他国家如何定位自己”为题发表演讲。

新加坡学者马凯硕星期一（9月11日）在台北香格里拉远东饭店举行的“2023国际地缘政治高峰论坛”上，以新加坡国立大学杨潞龄医学院国际理事会会长的身份发表演讲。（沈泽玮摄）

马凯硕拿金砖国家与七国集团、欧盟和亚细安对比，说明世界格局正在改变。他说，1992年七国集团成员国的国内生产总值总和比金砖国家多，现在是倒过来了。马凯硕还说，鲜少人注意到亚细安从2010年至2020年十年间，对全球经济的贡献已超越欧盟。

他说，这些现象的叠加效应，是12%西方人口和88%非西方人口的观点产生显著差异，也反映在西方和非西方国家对俄乌战争的立场分歧。

世界格局改变后，各国对美国和中国的看法也不一样。马凯硕分析指出，当下中美对抗跟过去美苏冷战不同的是，世界多国没有急速倒向美国。当年，美国在与苏联的冷战中占上风，因为欧洲和多个发展中国家如巴西、埃及、巴基斯坦和印度尼西亚等都靠向美国。

马凯硕因此认为，美中对抗的结果更难预测，因为美国不再像美苏冷战时期获得多国支持的明显优势，唯一肯定的是，两强对抗在未来10年会变得更严重，其他国家不愿被卷入其中。

马凯硕说，亚细安的态度最能反映当下世界多国如何看待中美博弈，“不亲中也不抗美，中美对抗那是你们的事，不要把我们拖下水。我们不要选边站”。

亚细安在中美对抗中保持中立的原因之一，是在经济上受益于中国崛起。马凯硕说，2000年，美国和亚细安之间的贸易是中国—亚细安的三倍以上，去年中国—亚细安贸易已远超越美国—亚细安。

拉丁美洲和非洲国家也一样。拉美虽处美国影响力范围，但多个拉美国家跟中国的贸易还高于美国；非洲则十分欢迎中国前去投资。马凯硕转述他认识的一个非洲国家部长说，“每当美国人来，我们就被训斥，中国人来，我们得到桥、医院、贷款”。

在线上参与论坛的美国哈佛大学教授约瑟夫·奈（Joseph Nye），则发表题为“我们是否注定与中国陷入冷战？”的演讲。

约瑟夫·奈认为，中美是否处于冷战，取决于对冷战的定义。如果冷战意味“长期竞争”，那确实是冷战。但如果指向含有既定历史隐喻的美苏冷战，那就要避免使用。

约瑟夫·奈说，美苏在经济或社会层面几乎互不依存，美中则不是。他认为，美国可以与中国选择性脱钩，但无法在不付出经济代价下完全脱钩，美国的盟友也不会要加入。与此同时，没有一个国家可以单独解决气候变化等跨国界问题，所以无论好坏，美国都陷入与中国竞合的关系中。

为此，约瑟夫·奈认为，美国需要一个比冷战时期更为复杂的战略，既借力于盟友，也利用美国创造的以规则为基础的体系。