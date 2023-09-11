台国防部：山东舰进入西太平洋航训

（台北综合讯）台湾国防部星期一（9月11日）称，中国大陆海军航空母舰“山东号”编队自台湾本岛南端向东航行，进入西太平洋航训。

据台湾国防部军事新闻通讯社报道，台湾国防部称，自星期天上午6时起至星期一早上5时止，一共侦获大陆军机26架次、军舰13艘次持续在台海周边活动。

其中，11架次军机越过台海中线及其延伸线，包括苏-30战机两架次、歼-16战机六架次、歼-10战机两架次，以及一架次运-9通信对抗机进入台湾西南空域。

台湾国防部称，相较于过往飞越中线后立刻折返，近期大陆军机飞越中线后，仍持续深入周边空域，甚至在中线以东飞航时间拉长。

此外，山东号航母编队自台湾南端的鹅銮鼻东南60海里朝东航行，进入西太平洋航训。

台湾国防部强调，台军运用联合情监侦手段严密掌握相关海空域动态，并检派任务机、舰及岸置导弹系统适切应处。

据国家政策研究基金会副研究员揭仲分析，大陆军机此次“逾越中线”在军事上并无特别意义，中共此举想展现的是挑衅与施压，也可能是针对美加军舰稍早前通过台湾海峡的“政治示威”。

美国一艘驱逐舰和加拿大一艘护卫舰上星期六（9月9日）穿越台湾海峡，宣示根据国际法适用的“公海航行和飞越自由”。