台国防报告书出炉 涉及大陆对台威胁篇幅大幅增加

（台北综合讯）在台海周边侦查到历来最多中国大陆军舰之际，台湾国防部发布国防报告书，其中涉及大陆对台威胁的篇幅大幅增加。

综合路透社、中央社、中时新闻网和《自由时报》报道，台湾国防部星期二（9月12日）发布国防报告书，这是俄乌战争和大陆对台军演后的首份国防报告书。

报告书发布同天，台国防部通报，截至清晨6时，共侦察到20艘大陆军舰在台海周边活动，为台海周边历来侦察到的最多大陆军舰。台军方人士研判，这些军舰或将与解放军的山东号航母编队会合进行海上编组演训。

这份188页的国防报告书分为五个章节，包括区域情势、国防战力、政策兴革、国防治理和荣耀传承。区域情势章节中涉及大陆对台威胁的页数，从2019年的11页、2021年的10页，增至今年的19页。

区域情势章节阐述了印太地区各国国防措施，还刊载了美军西太平洋基地部署的示意图，并罗列出大陆、美国、朝鲜、澳洲、日本、韩国的导弹预估射程。

这一章节下的“安全挑战”部分，还列出大陆各型导弹打击范围，以及各军种的发展状况。

台湾国防部长邱国正在报告书序言中说，大陆过去两年以灰色地带威胁手段改变台海现状，让军事压迫成为“新常态”。台军将秉承“防卫固守，重层吓阻”的军事战略构想，建立整体可恃战力。

台湾国防部星期二也宣布将筹建各型无人机，增加战场监控及敌情侦搜能力；这包括台湾自行研发的无人机，以及向美国采购的攻击型无人载具。国防部战略规划司建军规划处长熊胜荣在记者会上说，对美军购攻击型无人载具一事，由于美国方面还没完成军购程序，台湾方面还列在机密预算中。