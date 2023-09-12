杨莉明：法治是新加坡政府良好治理的基础

我国通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在新中领导力论坛上致辞时指出，法治是新加坡政府良好治理的基础，在国际舞台上，各方对法治的尊重是至关重要的。

新中领导力论坛星期二（9月12日）在北京举行，杨莉明在论坛开幕式上作了专题发言。她阐述新加坡政府良好治理的三大基础时，首先强调法治的重要性。

她说：“在国际舞台上，各方对法治的尊重是至关重要的。尤其是对新加坡这种小国而言，遵守国际法对于我们的主权和独立不可或缺。”

杨莉明举新马的白礁主权争议为例说，新加坡一贯主张遵守国际法，并愿意把争端提交具有约束力的第三方争端解决机制。

新加坡另两个良好执政基础是廉洁、有能力的政府和公共服务，以及每一代人都必须为下一代的利益自我管理的理念。

杨莉明指出，随着新加坡公民的背景不断变化，他们的需求、梦想和期望也在改变，因此新加坡的治理方法也在三个主要方面不断发展。新加坡不仅执政为民，也致力于集思广益，磋商执政；不仅依法治人，也要以理服人；各政府部门间也正加强协力合作。

杨莉明说，在发展治理模式的过程中，必然会有风险。即使政府要求卓越表现，政治领导人也必须设下明确方向，并做好准备在官员尽力但仍无法万无一失的时候为他们提供支持。“只有营造一个鼓励相互支持、不断学习和改进的环境，我们才有机会让治理方式与时俱进。”