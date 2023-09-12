陈振声呼吁各国建立多层面的全球合作体系

主管我国公共服务的教育部长陈振声呼吁各国加强而不是削弱国际合作，致力于建立多层面的全球合作体系。

陈振声星期二（9月12日）在新中领导力论坛上发表主旨演讲时指出，尽管中国和新加坡在国土面积和国情背景上有很大的不同，但全球秩序崩解、全球经济秩序脆弱化以及多国内部出现分化的三大趋势，给新中两国带来了相似的挑战和机遇。

世界如今所面临的挑战，比过去任何时期都更紧密相连。陈振声强调，任何国家，无论大小，都不可能与世隔绝。冠病疫情带给各国的启示是，世界紧密地联系在一起、相互依存，不仅在大流行病的预防和管理方面是如此，在供应链、全球经济增长和全球金融体系方面也是如此。

他呼吁各国加强而不是削弱国际合作，并且致力于建立多层面的全球合作体系，以应对各种共同挑战。

陈振声说，在一个以规则为基础的多边体系中，所有国家，无论大小，都按规行事。当一个国家、尤其是较大的国家破坏规则时，就会失去道德权威，导致其他国家也不遵守规则。这样一来，全球安全和贸易体系就会面临压力，所有国家都会受到负面影响。

“要共同前进，每个国家都必须各自扮演好角色，维护和塑造全球规则。 为了加快全球行动、提高效率，以应对跨境挑战，我们必须制定新的架构与合作模式。”

目前全球出现保护主义抬头的趋势，供应链内包、近岸生产及国安考量引发的经济竞争正在加剧。陈振声提醒，强化经济韧性的最佳方式是促进多元化和相互依存，而不是自给自足。保持开放，才能确保贸易流通和货源多元化，增强经济韧性。自给自足和封闭会让一方的风险过度集中，从长远来看，国家会变得更加脆弱，而且还可能被其他地区的发展迎头赶上。

吁更新新中的三个政府间合作项目

我国高层官员今年来密集访华，新中关系在李显龙总理3月底访华期间，升级为全方位高质量的前瞻性伙伴关系。

陈振声说，随着新中双边关系升级，两国可共同探寻创新方案，应对新挑战。新加坡欢迎中国继续促进与世界各国的国际贸易和投资，新中两国也有许多机会在这个领域加强各方面的合作，共同携手走向国际，包括由私人领域主导的合作项目，以及携手创建更包容、更具韧性的供应链。

陈振声也呼吁更新新中的三个政府间合作项目，以探寻高质量发展的新模式和试行创新治理方式。

他建议，让这些项目从地方或区域层面的地域性项目发展成激发全国应用，甚至国际合作的主题性项目。他举今年开发15周年的天津生态城为例说，除了发展为低碳创新和起步公司的孵化园区，生态城也能成为一个可持续发展相关技术的技能发展中心，成为高质量、低碳发展的典范。

陈振声说：“互信是我们迈入下个阶段的要素。我们可借助过往在人力资源开发和人员交流方面的经验，进一步巩固基础，为我们未来世代开拓更多共荣共进的机遇。”

新中领导力论坛由陈振声和中共政治局委员、中央组织部部长李干杰共同主持，这是论坛在疫情后首次恢复线下举办。论坛于2009年首次举行，是两国政治领导人和高级官员讨论和交流领导力发展共同挑战等经验的战略性平台。

李干杰在主旨演讲中说：“人类社会现代化之路前途终归光明，但确实并非一片坦途，一马平川。我们面临的困难和挑战还是很多，这就需要我们加强互信合作，共同应对困难和挑战。”