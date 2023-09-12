新竹市长高虹安否认“外人”干政等争议

台湾民众党籍的新竹市长高虹安近一周以来陷入搭豪车、住豪宅及男友干政等争议。她星期二（9月12日）受访表示，已提供证据向新竹市政府政风处说明座车之事；男友租豪宅也有租赁契约，绝无私下接受建商馈赠或无偿收受；并否认有“外人”干涉或乔事情的空间。

高虹安8月因助理费遭台北地检署依贪污罪嫌起诉，星期二又因资讯工业策进会控告她的博士论文侵害著作权现身台北地方法院，结束出庭后对诸多指控作上述说明。

高虹安去年底当选新竹市长，让倾全力固守“风城”的执政党民进党颜面无光。高虹安既是鸿海集团创办人郭台铭的爱将，也是民众党创党后第一位当选的市长。此间分析人士多认为，高虹安极可能在2024年1月总统大选前因助理费案被判有罪而停职，对有意独立参选总统的郭台铭和民众党主席、总统选举参选人柯文哲的选情造成巨大冲击。

郭台铭星期一（9月11日）表示，他相信高虹安的专业与清白，“高虹安自己要去面对”，对政治打压与抹黑，应以专业与事实，透过法律团队赢回清白与信誉。

柯文哲迄今噤声，称由新竹市政府回应。民进党痛批柯文哲双重标准，护航高虹安。

民进党的新竹市议员上周召开记者会，指控高虹安有五台价值百万元（新台币，下同，4万4000新元）的名车代步跑公务行程，又住在5000万元的豪宅，质疑市政府提供的官舍租赁补贴怎么租得起？

甫被高虹安要求去职的新竹市文化局前局长钱康明星期一在脸书发文，直指高虹安的“好朋友”（高虹安的男友李忠庭）并非市府人员，却常把市长室的主任和某些秘书单独约出去谈事情，也约他出去谈新竹市跨年晚会，“特别关心”市府内一些事情等，都是不对的。

李忠庭透过民众党发出声明回应，称他与钱康明是于高虹安担任立委期间因地方服务事务而结识的好友，才会一起聊天讨论，绝无约谈局处首长或市府秘书私下乔事情等；租屋之事是以每月5万元承租一户不动产内三房中的一间套房，高虹安不太了解此事。

高虹安星期二现身台北地方法院说，廉政署与新竹地检署已展开调查，她星期一已向新竹市政府政风处说明，并提供汇款给司机的证据。

高虹安说，她是住在新竹市15年的社区大楼，男友租房之事也有租赁契约可供调查。

高虹安强调，她与国民党新竹县长杨文科已达成共识，今年新竹县市不会办跨年活动，所以没有所谓的“外人”干涉或乔事情的空间。

经过这些事后，高虹安深自检讨自己一直在专业领域上全力打拼，但“也许处理事情前，先处理人的心情更为重要”，希望经过这些历练能有所成长。