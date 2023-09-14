台湾外交部回应杨荣文两岸问题主张 指其认知明显偏颇

（台北讯）针对新加坡前外交部长杨荣文在“亚太千里论坛”上的演讲，台湾外交部回应称，有关台海情势及台美关系的言论“完全与事实不符，认知明显偏颇，与区域内多数民主国家的理解大相迳庭”。

台湾外交部星期四（9月14日）在官网回应说：“杨前外长的个人意见，不仅无助区域和平与稳定发展，也损害台美关系与台新关系的正向发展。”

台湾外交部表示高度遗憾，并呼吁“避免让公开意见沦为极权中国的传声筒”。

台湾外交部还称：“期盼外国访宾应邀赴台出席活动，宜正确了解国际区域情势发展，并展现对地主国的尊重及基本外交礼仪，以免被认为在协助中国政府宣传，发表伤害台湾人民感情的不当言论，进而造成台湾社会对立与误解。”

杨荣文星期三在台北举行的“亚太千里论坛”中，发表题为“一个新加坡人视角下的两岸关系”的演说，建议台湾将“一个中国”诠释为“一个中国人的邦联（Chinese Commonwealth）”，以此作为导向最终两岸和平统一的进程。

他并判断，两岸分离的现状不可持续，美国再过10年在台海战争中就没有打胜仗的十足把握，台北应尽早推动与北京谈判，为自己争取更好的结果。

杨荣文当时强调，自己是以个人身份发言，不代表官方。