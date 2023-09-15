韩正下周出席联合国大会 王毅不出席添中美元首会晤变数

（北京/香港/纽约综合讯）中国官方宣布，中国国家副主席韩正将于下星期出席联合国大会一般性辩论。

中国外交部星期五（9月15日）在官网发布消息称，韩正将于9月18日至23日出席第78届联合国大会一般性辩论。其间，他将出席联合国系列活动，并同联合国秘书长、第78届联大主席及有关国家领导人举行双边会晤。

《南华早报》指出，外界此前预期中共政治局委员、中国外长王毅将出席这次联大活动，并顺道展开更广泛的美国之行。

《华尔街日报》星期三（9月13日）引述知情人士透露，就在7月底，有中国官员还向美国暗示，王毅将出席联大。官员称王毅在美期间或将前往华盛顿展开详细讨论，为中国国家主席习近平预计11月出席在旧金山举行的APEC（亚太经合组织）峰会做准备。

报道说，习近平若成行，将可能与美国总统拜登会晤。双方官员都认为，中美元首会面将有望巩固数月来两国为稳定关系所做的初步努力。

《华尔街日报》分析称，中国国家副主席在很大程度上是一个礼仪性的职务，韩正出席此次联大会议，将给习近平出席APEC峰会的筹备增添了变数。

根据中国宪法，国家副主席协助国家主席工作；受主席的委托，可以代行主席的部分职权。

今年5月，韩正出席了英国查尔斯国王的加冕仪式，其后访问葡萄牙与荷兰，并与荷兰领导人会谈时重申，中国愿通过务实合作推进中欧关系更好发展。

不过，《华尔街日报》也指出，王毅仍有可能另行访美。接近北京的人士称，王毅此前原则上接受了拜登政府的访美邀请，双方正在为他的访问安排时间。

在韩正出访消息公布前，中美在联大已展开交锋。美国会上强调联大第2758号决议不涉及台湾代表权，不应禁止台湾有意义地参与国际活动。中国常驻联合国代表张军驳斥，指该决议已解决中国代表权问题，“台湾参与联合国”是彻头彻尾的伪命题。