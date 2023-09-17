郭台铭申请成为总统被连署人 但不排除在野阵营整合可能性

鸿海集团创办人郭台铭和副手搭档赖佩霞，星期天（9月17日）连袂前往中央选举委员会，完成申请成为2024年台湾总统副总统选举被连署人登记程序。

郭台铭竞选办公室强调，“我们是为整合而来”，但郭未排除与在野国民党、民众党总统参选人整合的可能性。

但国民党刻意边缘化郭台铭，倾向与民众党商议合作事宜。民众党则强调并无“蓝白合”选项，民众党总统参选人柯文哲正积极寻觅副手人选。各党各有盘算，短期内在野阵营整合难度仍相当高。

郭台铭和赖佩霞星期天向中选会缴交100万元（新台币，4.4万新元）保证金，完成总统副总统选举被连署人登记程序。郭台铭说，连署过程是动员实力的展现，目标愈多愈好。

依据《总统副总统选举罢免法》规定，连署人数应达最近一次总统副总统选举的选举人总数1.5%。中选会公告，此次连署人数门槛为28万9667人。

郭台铭在新北市板桥湳雅观光夜市管委会委员交接餐会致词表示，他参选总统，只做四年就退休，希望翻转台湾经济。他一心一意为台湾2300万人服务，盼重新再造台湾、争取两岸和平，一定会经营廉能政府，未来还要当摊商的经济顾问。

不过，赖佩霞能否赶在11月24日正副总统登记截止前完成放弃美国籍作业程序，仍有变数。

郭台铭表示，他与赖佩霞未见面前已知晓她有美国国籍，他有把握赖佩霞在正式登记前完成相关手续。

赖佩霞上星期五（15日）已向美国在台协会送出放弃美国国籍的申请书。她指出，他和郭台铭搭档参选之事高潮迭起，经过这样的训练，会是更有毅力的搭档，“我们的心只会越来越靠近”。

郭台铭竞办发言人黄士修数度表达，“我们是为整合而来”，赖佩霞是一枚非常好的活棋；若在野整合成功，赖随时功成身退；若整合不成，也会陪郭台铭走到底。

国民党智库召集人、前立法委员陈学圣，上星期质疑赖佩霞在广州暨南大学“洗学历”，并提及很多台湾政界人物都有类似的作法。

赖佩霞发表声明表示，从未隐瞒或扭曲自己的学经历背景，广州暨南大学博士学位既有正式文件证明，且有博士论文可供查证。她后续也会依据台湾政府的大陆地区学历采认办法等规定，申请相关查验公证事宜。

黄士修指责陈学圣信口开河，同时伤及国民党在暨南大学拿到学位的同志。他质问陈学圣的背后是国民党哪位高层授意，若在野整合失败，这是谁的责任？

陈学圣回应说，赖佩霞的大陆学历采认最快要到明年1月，届时要怎么送交中选会，是郭台铭竞办公室要处理的事。