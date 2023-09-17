刘燕玲：期待亚细安和中国自贸区升级后 可实现更深入经济合作

新加坡贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲说，亚细安和中国牢固的伙伴关系，源自于双方为各自人民与企业利益而携手合作的共同信念。她期待亚细安—中国自由贸易区（ACFTA）升级后，双方可实现更深入的经济合作。

根据我国贸工部的文告，刘燕玲从9月16日至19日正式访问中国。她星期天（9月17日）在南宁出席中国—东盟（亚细安）博览会开幕式，并参观新加坡展馆和新加坡商品贸易展馆。

新加坡展馆今年的主题是“和谐共生‘新’枢纽，携手共创‘新’发展”，介绍新加坡的亲商环境及作为国际交通枢纽所扮演的角色。展区也展示出新中政府在苏州、天津和重庆的三个战略性合作项目，以及22家新加坡企业的产品与服务。

新加坡工商联合总会今年带领22家本土企业参加新加坡商品贸易展馆，参展商来自多个行业，包括法律、金融服务，以及餐饮业等。

刘燕玲说：“亚细安和中国有着牢固的伙伴关系。这种关系源于我们致力为人民和企业利益的共同努力。在我们庆祝东博会创办20周年之际，我期待亚细安与中国在亚细安—中国自由贸易区3.0的升级进程中，可开展更深入的经济合作。”

刘燕玲在访华期间将与新加坡和中国的企业界人士会面，深化新中两国经济关系。她也与广西壮族自治区主席蓝天立进行会谈。

她也将在9月19日出席在海南省海口市的首届“中国—东盟清洁能源合作周”，并发表演讲。