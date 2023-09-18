布林肯与韩正举行会谈 分析：中美元首年底会晤可能性较大

中共政治局委员、中央外办主任王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行多轮会谈后，美国国务卿布林肯也在纽约与中国国家副主席韩正会面。

受访学者分析，中美元首会晤可能性较大，但不一定会在亚太经济合作组织（APEC）峰会会面。

根据美国国务院在当地时间星期天（9月17日）发布的简短日程安排，布林肯和韩正将在美东时间星期一下午2时30分（北京时间星期二凌晨2时30分）会面，两人是在纽约出席联合国大会一般性辩论期间举行会谈。这是中美三天内第二次举行高层会谈。

在中美就科技、国家安全等议题持续交锋的背景下，两国都低调处理双方高层会面的消息；美国国务院并未透露更多有关布林肯和韩正会谈的信息，中国官方截至星期一晚上的截稿时间也没有就此发布消息。

王毅和沙利文刚在过去的星期六和星期天（9月16至17日）举行多轮会谈，讨论内容包括中美元首会面的可能性。中美双方没有提前发布王毅和沙利文会面的消息。

分析：中美双方寻求降低外界对会谈的预期

美国总统拜登和中国国家主席习近平去年11月首次举行两国元首线下会晤；但两国关系在短暂趋稳后，2月再因气球事件陷入紧张。两国元首已有近10个月的时间未通话或会面。

两国年中开始重启高层接触，寻求推动两国关系回稳。美国国务卿布林肯、财长耶伦、气候特使克里、商务部长雷蒙多等名高级别官员6月以来相继访华。过去三个多月来，外界普遍认为，中美元首有可能11月在旧金山举行的APEC峰会期间举行会晤。

不过，习近平近一个月接连缺席在印度新德里举行的二十国集团（G20）峰会，以及在美国举办的联大会议；加上中国派出负责礼仪性事务的韩正，而不是最高级别外交官员王毅到美国参加联大会议，为11月的中美元首会晤增添变数。

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》访问时分析，中美近期密集的高层接触，显示两国关系进入新的磨合期，在恢复对话的同时，也在寻求实质性的进展。在布林肯和韩正的会谈中，台海局势、朝鲜半岛局势等热点议题将继续成为焦点，双方预料也会就下来中美元首会晤讨论技术性问题。

新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉受访时说，中美双方都寻求保持接触，并力求推动两国元首会晤。“习拜会”实现的可能性较大，但从习近平近期未出席国际会议的情况来看，两人不一定会在APEC期间会面。

至于中美双方为何低调处理两国高层会面的消息，骆明辉研判，一方面是受中美国内政治环境影响，双方高层都希望避免在会谈前受到议论；另一方面，两国也寻求降低外界对会谈的期待。