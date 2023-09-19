布林肯与韩正会谈 中美未来几周将继续高层接触

美国国务卿布林肯与中国国家副主席韩正会面，美国称双方重申将致力保持开放的沟通渠道，包括在下来几周进行后续的高层接触。韩正则强调，中国的发展对美国是机遇而不是挑战，敦促美国推动中美关系重回健康稳定轨道。

受访学者分析，会谈释放积极信号，但中美元首实现会晤前，布林肯与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅估计还得再进行一轮线下会谈。

布林肯和韩正在美东时间星期一（9月18日）下午（北京时间星期二凌晨），于纽约出席联合国大会一般性辩论期间举行会谈。这是继王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文周末举行多轮会谈后，中美三天内第二次举行高层会谈。

根据美国国务院发言人的文告，布林肯与韩正进行了“坦诚并具建设性的讨论”。

布林肯强调，美国会继续通过外交途径推进美国的利益和价值，并与中国就存有分歧的领域进行讨论。布林肯也探讨了两国潜在的合作领域，并呼吁两国在跨国界的共同挑战中有所进展。

布林肯和韩正就一系列的重点双边、国际和区域议题交换了意见。除了点名台湾海峡议题和俄乌战争，文告也透露，布林肯和韩正还就朝鲜的“挑衅性行为”交换意见。双方也重申将致力于保持开放的沟通渠道，包括在下来几周进行后续高层接触。

据新华社报道，韩正与布林肯会面时强调，健康稳定的中美关系既有利于两国，也有利于世界。

他说，中国的发展对美国是机遇而不是挑战、是增益而不是风险，双方完全可以相互成就、共同繁荣。中国对美政策保持连续性和稳定性，始终按照中国国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则看待和处理中美关系。

韩正敦促美国同中国相向而行，落实两国元首峇厘岛会晤重要共识，采取实际行动，创造有利条件，多做增进了解互信与互利合作的事，推动中美关系重回健康稳定轨道，惠及两国，造福世界。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理教授何子恩接受《联合早报》访问时分析，中美双方在会谈中的基调都较为温和，这是两国寻求稳定关系的一个积极信号。但这不意味着中美关系有实质性的改善，习拜会会否在今年底实现还得看双方高层后续的互动。

外界普遍认为，中美元首有可能11月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会期间举行会晤。但过去两个月有消息称，作为东道主的美国政府可能将香港特首李家超拒之门外。华盛顿在2020年6月北京实施《香港国安法》后，对时任香港保安局长的李家超实施制裁，这意味着李家超不会获得进入美国的签证。

复旦大学国际问题研究院院长吴心伯受访时说，布林肯与韩正的会谈主要是礼节性和象征性的。从韩正要求美国“创造有利条件”的说法来看，中国认为美国做得还不够，需要更努力促成元首会晤。

至于习拜会能否在APEC举行，吴心伯认为，若美国不邀请李家超出席APEC，这将成为习近平出席APEC的障碍。

吴心伯指出：“中美元首会晤之前，中美高层应该至少还有一轮高层会谈，一般主管两国各自外交事务的布林肯和王毅得再进行一次线下会谈作铺垫。”