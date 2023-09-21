王纬温：中美两军黄海斗法

今年8月底以来朝鲜半岛紧张局势持续升温。美韩军演结束两天后，朝鲜9月2日向黄海发射多枚巡航导弹，美国海军派出有“闪电航母”之称的美国号两栖攻击舰编队，上周四（14日）联合加拿大、韩国在黄海开展10年来的首次大规模演习。

西方国家抵近施压引发中国高度警惕并超前部署，在美国军舰未抵前先在黄海划定禁飞禁航区。大连海事局隔天（15日）宣布，当天零时至18日下午6时禁止任何船只驶入黄海北部及渤海部分海域，已是10天来发布解放军在上述海域执行军事任务的第三条航行警告。

中国海事局之后还发出多个航行警告，包括宣布解放军从9月17日下午4时开始，在黄海北部及渤海海峡执行为期一周的军事任务；从9月18日至21日每天早上8时至晚上9时，在黄海南部海域进行海上实弹射击。

解放军已有五个月未在黄海展开海军演习，近期一波开展的密集军事行动，与美加韩三国在黄海的大规模两栖登陆演习针锋相对的意味浓厚。

黄海逼近中国政治经济中心，不仅是中国首都的门户、京津冀腹地的咽喉，还是山东及辽东半岛的战略前沿，对北京的安全和战略意义极其重大。中美1994年10月曾在这片海域发生轰动一时的军事对峙事件。

当年因朝鲜重启核反应堆，美国海军未事先通报中国，派出小鹰号航母战斗群对朝军事威慑，并沿中国领海边界巡航，还尾随刚完成远海训练的中国海军“汉”级攻击型核潜艇，引发中美两军战机一度发生空中对峙。

这起前后长达72个小时的对峙事件，被形容为“二战后美国海军在西太平洋区域最具爆炸性的海上接触”，不仅促使中美海军建立海上航行双边通报制度，还推动解放军加快改进潜艇以及攻歼航母战术的研究，加速中国海军在西太平洋的崛起。

中美之后在黄海时有摩擦，包括美国海军监测船胜利号2009年5月进入黄海与中国渔船发生对峙。美韩海军上一次在黄海举行大规模联合演习则要追溯到2013年，美国海军当时派出华盛顿号航母打击群。

自2013年以来，为避免中国军方的强烈反应，美国海军并未再高调派遣航母，通常只以单舰或小规模舰艇编队的形式进入黄海。

10年后，美国在韩国举行以“仁川登陆73周年和美韩同盟建立70周年”纪念活动为名，派美国号两栖攻击舰编队赴朝鲜半岛海域，与加拿大海军温哥华号护卫舰、韩国海军首尔号护卫舰等在黄海举行演习，旨在提高三国海军联合作战能力应对朝鲜威胁。

美韩元首今年4月发表《华盛顿宣言》，计划将美国的常规及核资产部署在韩国，加强对朝鲜的延伸威慑。美国准航母这次带上盟友进入黄海，不仅加强对朝鲜西海岸的军事威慑，也再次剑指中国咽喉要地，展现美国海军仍有能力向中国近海及第一岛链投射军力，可能还有意在中国近海加强军事监视和情报收集，一定程度让1994年对峙事件有可能重演。

解放军在黄海渤海划设大面积禁航区，挤压美加韩海军的演习空间，并不令人意外。这是中国近年在区域中对美国表达不满时惯用的军事反制手段之一，可能也是提高两军预期、避免误判的有效措施。

《环球时报》引述中国军事专家张军社认为，美国号在黄海参加演习威慑中国的说法比较可笑。他指出，美国号进入黄海直接被覆盖在解放军空中、海上及岸防兵力多重火力打击的射程内，呈现“关门打狗”的态势，任何海上目标都只能是解放军的“活靶子”。

目前中国网络上盛传美国号已离开仁川港，返回佐世保基地的消息，美加韩军演并已走向收场。

有分析认为，美加韩14日开始演习当天，中国海军无锡号055型驱逐舰等通过对马海峡返回东海回防，从美国号后方施压，加上解放军同时间宣布在黄海和渤海周边举行军演的信息，促使美国海军决定折返。

必须指出的是，尽管解放军在近海绝对具备重创美军的军事能力，但对是否开出第一枪必定异常谨慎。中美两大强权一旦发生军事冲突，将是不可承受之重。

美国总统拜登星期二（19日）在联合国大会上发表演讲时，再度强调美国寻求负责任地管理与中国之间的竞争，以免演变成冲突。

中美在斗法过程中持续趋于冷静，故未在黄海上重演多年前的紧张对峙，中美元首也继续有望在今年底以前实现二度面对面会晤。