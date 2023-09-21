港民主派人士有意参选区议会 学者：未必能“入闸”

香港将于今年12月举行“完善地区治理”后的首次区议会选举。民主派最大政党民主党一改上届立法会不派人参选的立场，今年将推荐八名党员参加区选。但有受访学者认为，包括民主党在内的民主派人士就算参选，也未必能取得足够提名参选。

四年一度的香港区议会换届选举，将于10月中旬展开提名期。民主党星期三（9月20日）召开中央委员会会议，推荐八人代表该党出战区选，但由于涉选举开支暂时不透露人选。这也是香港完善立法会、区议会选举后首次有民主派参选。

民主党主席罗健熙早前接受港媒访问时透露，计划派出10人参选今年区议会。他星期三指出，民主党最终只派出八人参选，是因为考虑参选的党员有挣扎，因此报名人数一直有起有跌，而党员考虑的因素多为家庭及选举成效等。

另一个民主派政党民协也正在进行党内提名，将于10月2日结束。早前该党表明，至少有两人正积极考虑参选，包括民协社区主任郭伟诚。他接受港媒访问时表示，至今维持两人有意参选，“都是有一定信心才参选的”，强调提名未截止前自己会积极游说更多党员参选。

至于参选原因，郭伟诚认为，作为政党应参与选举，以服务市民，特别是民协扎根多年的深水埗区。但他也透露，不少现届民协区议员无意参选，主要属于个人意愿考虑。

在新的选举制度下，香港区议会分直选、“三会”间选及委任议席；而直选参选人也须获“三会”（分区委员会、地区扑灭罪行委员会、地区防火委员会）成员各三人提名，再通过资格审查才能参选。“三会”成员绝大部分是建制派，民主派若要参选，就要向昔日的竞争对手争取提名。

罗健熙表示，“三会”的名单透明度低，无从得知成员有谁，即使他曾担任南区区议会主席，过去与“三会”成员有联系，但据他所知，很多政治立场中立的成员也被踢走。民主党敦促民政事务署公开“三会”成员名单，让有意参选的政党可以获得相关联络资料。

不过，有建制地区人士指出，提名民主党比较敏感，必须有“绿灯”。目前建制派本身也未获参选信号，谈论提名民主派言之尚早。这名人士称，参考前年立法会选举，许多参选人要等到提名期前几天甚至展开后，才获准取得提名及报名，今年区选可能发生类似情况。

香港迈臻研究所总监宋立功接受《联合早报》访问时认为，包括民主党和民协在内的民主派人士“入闸”参加年底区选的可能性不高，因为中美关系持续紧张，北京担心美国再打香港牌，无意让民主派人士加入体制内，令香港议题有任何被炒作的空间。

宋立功说，民主派不能“入闸”，另一个原因是“过去一年多，香港立法会由建制派组成，全力配合行政主导，通过了许多方案，效率很高，北京认为没有必要改变这个规则”。

他指出，若民主派不能参选，估计今年区议会选举的投票率不会高，但北京不会太介意。

全国港澳研究会顾问刘兆佳接受《联合早报》访问时则指出，目前难以预测民主党是否会有人“入闸”，但如果民主党愿意派人参选，应该是有意朝着成为起码的“爱国者”迈出一步，今后中央会观察其言行。

他指出，在爱国者治港的大环境下，民主党的参选者必须符合爱国者的最低要求，就是效忠中华人民共和国及香港特区和拥护基本法。

刘兆佳说：“从中央的角度看，如果民主党能够愿意逐步成为爱国者，当然最好。但如果民主党最终无人入闸，也无所谓，毕竟对大局没有影响。”