韩正：不要低估中国人民捍卫主权的强大能力

（纽约综合讯）中国国家副主席韩正在联合国大会上致辞时重申，台湾是中国不可分割的一部分，不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的决心、意志和能力。

韩正星期四（9月21日）在纽约举行的联合国大会一般性辩论上发言。据中国外交部网站公布韩正的演讲稿，他说：“台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分，任何人、任何势力都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。”

他说：“实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望，我们愿继续以最大诚意、尽最大努力争取和平统一前景。”

台湾外交部8月29日要求联合国修正对2758号决议的诠释，让台湾2300万人能参与联合国体系。1971年联合国大会通过该项决议，决定由中华人民共和国取代“中华民国”成为联合国里的中国代表。

台湾外交部强调，1971年的2758号决议与台湾无关，“也没有授权中华人民共和国在联合国体系代表台湾”，联合国不应长期屈服于北京的压力将台湾排除在外。

韩正星期四在发言中重申：“世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国唯一合法政府”。

谈到俄乌战争时，他说，停火止战、启动和谈是解决乌克兰危机的唯一出路，中方支持一切有利于和平解决乌克兰危机的努力，愿继续为早日实现和平发挥建设性作用。他还说，要统筹传统领域和非传统领域安全，“核战争打不得，核武器用不得。”

韩正说，各国的安全相互关联，彼此影响，要坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，走对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的安全之路。