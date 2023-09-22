中美成立经济与金融工作组 显示两国关系出现解冻

（北京／华盛顿综合讯）中美宣布成立经济领域工作组，就经济、金融相关问题加强沟通和交流，显示中美关系在一系列高层会晤后出现解冻。

中国央视新闻星期五（9月22日）报道称，为落实中美两国元首峇厘岛会晤重要共识，根据中国国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰与美国财政部部长耶伦达成的共识，中美成立经济领域工作组，包括经济工作组和金融工作组。

经济工作组由中美两国财政部副部长级官员牵头，金融工作组由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。

美国财政部星期五也宣布这一消息，并称两个工作组将为经济和金融政策的坦率与实质性讨论，以及宏观经济和金融信息的交流，提供持续的结构化渠道。工作组将定期举行副部长级会议，并向耶伦和何立峰汇报。

耶伦在社交媒体X（前为推特）上形容，这两个工作组的成立是中美关系“向前迈出的重要一步“。她说，她7月访华就是为了建立持久的沟通渠道，“对话是至关重要的，尤其当我们有分歧时”。

两个小组的设立标志着2018年美国特朗普政府放弃双方的定期会面机制后，中美首次恢复定期经济对话。

这也是中美高层近期频密接触的最新成果。今年6月以来，美国国务卿布林肯、财长耶伦、气候问题特使克里、商务部长雷蒙多先后访华。

兼任中国外长的中共政治局委员、中央外办主任王毅本月16日至17日在马耳他同美国总统国家安全事务助理沙利文举行多轮会晤；布林肯与中国国家副主席韩正9月18日也在联合国大会期间会晤，这些高层接触相信是为中美元首11月会晤铺路。