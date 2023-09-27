军演增加两岸冲突风险？国台办：为打击台独势力谋独行径

（北京讯）中国国务院台湾事务办公室星期三指出，近期解放军在台海联合军演，是为了打击台独分裂势力的气焰和谋独行径。坚持“九二共识”是两岸关系和平发展的政治基础，是台海和平稳定的关键。

针对台湾国防部长邱国正星期二指解放军最近在台海的联合演训，增加了事态失控引发意外冲突的风险；以及台湾前参谋总长黄曙光认为，中国大陆将在2027年具备三支航母战斗群包围台湾的攻台能力，中国国台办发言人朱风莲星期三（9月27日）在例行记者会上做出以上回应。

根据中国评论通讯社当天报道，朱凤莲说：“解放军在台海周边进行系列演训活动，目的是坚决打击‘台独’分裂势力的嚣张气焰和谋‘独’行径。‘台独’挑衅一日不止，解放军捍卫国家主权和领土完整的行动就一刻不停。希望广大台湾同胞明辨是非因果，坚决反对‘台独’，和我们一道共同维护台海和平稳定。”

台湾国防部9月12日公布最新国防报告书，除了宣示加强不对称作战武器装备外，还会强化城镇战作战能力，“形成重层纵深反击能力，以增加防卫密度，迫使敌犯台失败”。

朱凤莲对此评论说，民进党当局“政治心魔”发作，鼓吹“不对称作战”，叫嚣“攻势防御”，扬言准备打“城镇战”，暴露出妄图推高两岸对立对抗、甘当外部势力“棋子”、不顾台湾同胞安危的险恶用心。



国民党总统候选人、新北市长侯友宜日前在访美期间，提出吓阻、对话、降低风险的“3D”战略，称将用负责态度让台湾能够和平稳定，用实力确保和平，用交流增进两岸理解。

对此，朱凤莲表示，坚持“九二共识”是两岸关系和平发展的政治基础，是台海和平稳定的关键。“回到体现一个中国原则的‘九二共识’上来，两岸关系就能重回和平发展正确轨道，台海和平稳定将得到切实保障。”

台湾现任副总统、民进党总统参选人赖清德日前曾表示，若有机会，希望像招待好朋友一样请中国大陆国家主席习近平吃饭。

朱凤莲仅回应说：“（赖清德）作为‘务实台独工作者’，还是务实一些好。奉劝赖先生不要再讲这种赖皮话，自讨没趣。”