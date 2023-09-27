赖清德：未来副总统人选优先考虑女性

（台北综合讯）台湾副总统、民进党总统参选人赖清德星期三承诺，若他当选总统，未来副总统人选会优先考虑女性，女性占内阁三分之一以上将是他的努力目标。

据《自由时报》报道，赖清德与国民党总统参选人侯友宜、民众党总统参选人柯文哲，星期三（9月27日）先后出席台湾女董事协会举办“刚柔并济大未来”论坛，以政见争取女性族群的认同。但三人到场及离去时间错开，并未同台。

赖清德在致辞说，全台湾可能没有第二个男性比他更适合讲这个议题，因为蔡英文是台湾第一位女总统，而自己担任过她的行政院长及副总统，“对女性领导的特质，我知之甚详”。

他说，从蔡英文领导台湾可看出女性领导人的韧性，不怕困难、不怕挑战、具备管控风险的能力，在用人或政策的推动上也兼具多元包容。

此前有消息传赖清德可能会找台湾驻美代表萧美琴担任副手，但赖清德和萧美琴都没有正面回应。

据TVBS民调中心星期三公布的调查结果，显示赖清德以34％的支持度领先，较月初增加四个百分点；柯文哲以22%居次，侯友宜以21％居第三，郭台铭则下滑5个百分点，以9%居末。

若以蓝白合来看，有50％的民众支持“侯柯配”或“柯侯配”，高于民进党“赖萧配”的40％，同时尚未决定的民众则有10％。

据《自由时报》报道，赖清德星期二晚出席在圆山大饭店成立的“海外赖清德后援总会”时表示，总统大选最后是四组还是三脚督还没决定，必须做好准备。“就算在野党整合成一组，我们也一定要赢，我们的胜利要建立在团结，不是别人的分裂。”