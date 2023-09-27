美再以强迫劳动为由制裁中企 中国斥美炮制世纪谎言

（华盛顿/北京综合讯）美国再以涉及强迫劳动为由，将三家中国公司列入贸易黑名单，中国外交部指事件是污蔑抹黑。

综合美国国土安全部、路透社等消息，美国国土安全部星期二（9月26日）在一份声明中宣布，将新疆中泰集团有限公司、新疆天山羊毛纺织有限公司和新疆天棉基业纺织有限公司，纳入《防止强迫维吾尔人劳动法》(UFLPA)实体清单，这项公司的产品自星期三（9月27日）起被禁止进入美国。

报道称，加上这三家公司，被列入UFLPA实体清单的中国企业已达27家。

同一天，美国国务院还宣布对2021年发布的《更新版新疆供应链工商咨询公报》进行增订，称将继续对新疆供应链中存在的强迫劳动行为进行究责。

《华尔街日报》报道，美国已掀起了一场以新疆为重点的行动。拜登政府示警，尽职调查公司和专业服务公司应权衡在中国开展业务的风险。

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇指出，事件是典型的经济胁迫手法，是美国上演的单边霸凌。

中国外交部发言人汪文斌星期三（9月27日）在记者会上表示，所谓新疆存在强迫劳动，完全是反华势力为抹黑中国炮制的世纪谎言。其实质是破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展，破坏国际贸易规则和市场秩序。

三天前，美国商务部工业和安全局以违反美国国家安全利益或外交政策为由，宣布将10家中国企业以及一名个人纳入实体清单。

美国商务部长雷蒙多上周表示，目前有700多家中国公司被列入美方的出口管制清单，其中三分之一以上是在拜登政府期间被加入的。