台军据传8月赴帕劳试射爱国者导弹

（台北综合讯）台湾据传8月派军人到太平洋岛国帕劳，在美军技术协助下，试射爱国者三型防空导弹。

综合民视、上报、自由时报等台媒报道，台湾在8月以C-130运输机将军方人员载送到友邦帕劳，导弹发射的装置则由美国运送，试射结果命中率百分百。爱三导弹使用的靶弹，以及测试所需的仪器设备费用由台湾买单。

台湾也派复仇者导弹部队到帕劳接受实弹测考。这是台美在联合防空演训上，首度在美国以外的第三地进行。据报道，这次导弹试射由美方人员督考，对于美国主导的建构第一岛链导弹共同防御网目标又更前进一步。

台湾国防部没有证实上述消息。

据报道，台湾每年都会在屏东的九鹏基地进行导弹实弹射击，但因距离中国大陆太近，美国担忧导弹数据被大陆侦搜，因此台湾此前两次都在美国本土试射爱三防空导弹，这回选在帕劳，被视为台美军事交流的突破。

有学者认为，台湾在帕劳试射爱三导弹的主要目的，是美军验证跨区域资讯整合，能否将掌握到的电子讯号远端传送给帕劳的爱三导弹系统。

不过，台湾的中华战略前瞻协会研究员揭仲分析称，帕劳没有合格的监测设施，意味着在帕劳试射爱三，“那个效果跟打了一枚昂贵的重型冲天炮感觉差不多，因为它其实没有办法真正达到实弹射击验证的效果。”