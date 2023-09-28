中国最快的跨海高铁在台海西岸开通

（北京综合讯）中国最快的跨海高铁星期四（9月28日）上午在台湾海峡西岸开通，这也意味着中国“八纵八横”高速铁路网已建到距台湾海峡最近的地方。

综合新华社和央广网报道，时速达350公里的福厦跨海高铁复兴号首发列车当天早上从福建省会福州出发，沿台湾海峡西岸，驶向厦门和漳州，全程277公里。

这条高铁开通后，福州至厦门最快约55分钟，比之前福厦铁路动车少一个多小时，实现了两地“一小时生活圈”，而福州至漳州最快为89分钟。

福厦跨海高铁在海上穿行长度19.9公里，跨越三座中国高铁建设新标杆的跨海大桥，分别是中国首座跨海高铁矮塔斜拉桥湄洲湾跨海大桥，中国首座跨海高速铁路桥泉州湾跨海大桥，以及世界首座无砟轨道跨海大跨斜拉桥安海湾特大桥。

这条跨海高铁从2014年初开始启动前期工作，是由中国自主研发、完全具有自主智慧财产权的新一代高速智慧动车组。车头外观采用银灰底色配以朱红、正红及黄色三色飘带，车体采用低阻力线型头型和平顺化设计。

东南沿海铁路福建有限责任公司副总经理饶惠明说：“福厦高铁让我们积累了丰富的跨海高铁勘察设计、施工建造、运营管理等方面经验，为将来建设跨台湾海峡的高铁提供有益借鉴。”

北京9月12日出台了一份俗称“福建对台21条”的文件，提出鼓励台胞在闽购房置业、打造“同城生活圈”，推动闽台基础设施应通尽通，构建立体式综合性对台通道枢纽，畅通闽台与大陆其他地区连接通道等。

中国国家发改委副主任丛亮9月14日在上述文件的新闻发布会上说，连接闽台两地高速通道的工程技术能力已经具备，为提升海峡两岸基础设施联通水平打下了良好基础。

中国两年前广泛传唱一首歌曲《坐上高铁去台北》，显示“高铁”已成为北京力推闽台融合蓝图的关键工具。不过，台湾陆委会对此蓝图反应冷淡，称21条文件是中共二十大以来对台单边设定的“融合促统”统战作为的一环，“完全是中共一厢情愿的做法”。

早在2020年12月，中国大陆离台湾岛最近的铁路——福州至平潭铁路正式开通运营。福建平潭是中国大陆离台湾岛最近的地方，与台湾新竹相距仅68海里。福建省有关方面也完成了与金门、马祖通桥的初步技术方案；《国家综合立体交通网规划纲要》已规划福州至台北支线建设。