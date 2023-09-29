沈颖：天津生态城可成为尖端低碳科技方案首选试点

新加坡外交部兼国家发展部高级政务部长沈颖说，中新天津生态城可成为尖端低碳科技方案的首选试点，并进一步将其复制和推广到其他城市。

沈颖星期三（9月27日）到访中国天津，并在中新天津生态城可持续发展论坛上作出上述发言。

沈颖说，新中打造生态城的理念是超前的。生态城动土时，气候变化尚未成为全球议程上极为迫切的议题，如今却牵动着各国决策者的注意力。天津生态城也从一片盐碱荒地，成为今天拥有超过13万人口和2万3000家企业的高度宜居家园。

今年是中新天津生态城开发建设15周年，该项目也是继续苏州工业园区后，新中的第二个政府间合作项目。

回顾生态城的发展，沈颖说，新中在生态城方面的合作不仅停留在“硬件”上，生态城作为提供新解决方案的“生活实验室”，也开辟了新商机和合作机会。

她举例，吉宝置业中国与生态城管委会合作，在生态城推出了季景智慧活力社区（Seasons Smart Vibrant Precinct）；新加坡务必达有限公司（MooVita）也正在生态城试点其自动驾驶车队。

沈颖说，新中关系在今年初升级为全方位高质量的前瞻性伙伴关系，两国也应适时地提升生态城的发展愿景，增设新的合作领域，共同为生态城注入新的活力。

她说，天津可以发展智能、绿色、活力四射的港口经济，成为推动可持续和高质量发展的先锋，进而促进京津冀地区的协同发展。

沈颖也透露，新中两国将于今年底公布新的生态城合作框架。

为期两天的访问中，沈颖参观了位于天津生态城的低碳体验中心，搭乘了务必达自动驾驶电动巴士，并于星期四（28日）出席了生态城中新友好公园的竣工仪式。