新闻人间：赖佩霞是选战最佳配角或临时演员？

在热播台剧《人选之人——造浪者》中饰演总统“林月真”的知名艺人赖佩霞，接受独立参选台湾总统的鸿海集团创办人郭台铭邀请，当他的副总统搭档。

郭台铭在8月28日宣布参选总统，拖到开放登记连署日隔天的9月14日才宣布副手人选。郭台铭竞选办公室多次强调，两人参选是以整合在野党为目标，赖佩霞是一枚活棋，为促进整合“随时可退选”。

戏如人生，人生如戏。就在宣布参选副总统当天，赖佩霞凭总统林月真的角色入围金钟奖最佳女配角奖。

这不禁让人联想，迎向百多天后的2024年1月13日台湾总统大选，赖佩霞到底会扮演什么角色？最佳女主角、女配角，还是临时演员？

在铁粉眼中，自信优雅、流露真性情的赖佩霞，大有机会成为促进在野整合的最佳女配角，甚至成为彻底改变选局的最佳女主角。

不知是否粉丝入戏太深，希望看到一场政治实境秀，有人在社交媒体表白“好想投给林月真”，认为“赖郭配”（赖佩霞正、郭台铭副）比郭赖配更有吸引力。

不过，赖佩霞最近在电台访谈节目中透露，她9月初才认识郭台铭，对政治也不熟。这也难怪，有人因此判断她只是配合演出的临时演员，甚至是误入政治丛林的小白兔。

无论如何，赖佩霞已经创下台湾选举史上第一位艺人投入正副总统选举的纪录。她到底有什么来头？

60岁的赖佩霞是“女神级”艺人隋棠的家婆，隋棠丈夫Tony是赖佩霞的继子；在第一任婚姻中育有两名女儿，包括艺人谢沛恩。

她是一名斜杠艺人，18岁出道当歌手，21岁发行首张唱片《冷冻我爱》；也出过书，当过女性杂志《魅丽》发行人。她自学不倦，在中国大陆的暨南大学国际关系学院考获法学博士，也曾在台湾阳明交通大学兼任助理教授。

赖佩霞受已故艺人孙越很大影响，19岁受洗为基督徒后，展开多年社会关怀，包括26岁就随更生团契进入台湾各大监狱，辅导囚犯。她接受过心理治疗和辅导咨商训练，多年来提倡身心灵教育和非暴力沟通。

参选后，赖佩霞因分身乏术而辞演舞台剧《蘑菇》，过后剧团找不到替代人选而取消演出。另外，《人选之人》4月底通过串流平台Netflix在全球196国家地区热播后，原定10月28日在公共电视向台湾观众播出；但赖佩霞在剧中的总统候选人角色可能让该剧被归类为政治宣传，至今未确定能否播出。

郭赖配在9月20日才陆续启动全台各地的连署站，他们必须在11月2日前提交连署表格。换句话说，只有45天时间来冲刺，能否冲破28万9667的连署人数门槛（即上一次总统大选选民总数1.5%）？

一般认为，凭着富豪郭台铭的“钞能力”，以及近日在各大媒体的广告、街头挂起的看板，要冲破门槛应该做得到。但要掀起热潮，逼在野党候选人都让路以他为老大，恐怕很难。

不过，赖佩霞拥有美国国籍，必须在11月24日正副总统登记截止前完成放弃美国籍作业程序，虽然她宣布参选隔天就申请放弃美国国籍，但如果美国政府不开绿灯，郭赖配根本就无法成局。

一切如此仓促，也充满不确定，不但无法获得在野政党认同，连能否凝聚民众热情、拉抬声势，也充满疑问。

如果无法假戏真做，赖佩霞在金钟奖角逐最佳女配角的当儿，在这场选战中恐怕也只能当几个月的临时演员了。