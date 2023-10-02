拒绝为“台独”路线背书 马英九拒绝出席台湾双十庆典

（台北综合讯）台湾前总统马英九星期一表示，由于蔡英文政府将10月10日“中华民国国庆日”的英文名称改成“台湾国庆日”，为了表示坚定和“台独”路线切割，他拒绝出席今年的“双十”国庆大会。

马英九星期一（10月2日）在脸书发文称，过去40年来他从未缺席国庆大会；但蔡英文政府从前年开始，将双十国庆日的英文名称，改成“Taiwan National Day”；翻译成中文，就是“台湾国庆日”。

他指出，“蔡英文政府刻意把‘台湾’变成国家的名称，将中华民国的国庆日变成‘台湾国’的国庆日，这是不折不扣的‘台独’路线”，既不遵守《中华民国宪法》，也违反了现任总统蔡英文2016年和2020年两度宣誓就职时做出“遵守宪法”的承诺，更危害台海安全，是极其不利、不负责任的做法。

马英九说，他去年曾公开呼吁蔡英文与筹办双十节的立法院长游锡堃，不要再以“Taiwan National Day”作为双十节的英文名称，可惜他们置若罔闻，今年依然故我。

“既然苦劝无效，我认为若再出席‘台湾国庆日’，形同为这样绕弯、偷渡的‘台独’路线背书，坐视民进党政府危害台湾安全、伤害中华民国，因此我决定拒绝出席今年的国庆大会。”

马英九最后向台湾选民发出呼吁，用选票在明年1月的总统选举，“下架这个违反中华民国宪法、无视台湾人民安全的政府，重新赢回中华民国。让我们明年10月，一起在总统府前，庆祝‘中华民国’国庆！

据《自由时报》星期一报道，也是双十节庆筹会主委的游锡堃对此提醒说：“我想这是他个人感受。现在大家都知道我们是中华民国台湾，中华民国是台湾2300万人在缴税的，历任总统，包括当初马前总统也是2300万人选出的总统，我们尊重他的决定，但我还是诚挚邀请他参加。”

行政院长陈建仁也回应表示，今年是庆祝“中华民国112年国庆”，而过去国庆日的英文名称就是“Taiwan National Day”，而马英九身为前总统过去几年都有参加，不理解他为何今年就突然不参加。

据《联合报》报道，马英九基金会执行长萧旭岑受访时表示，基于政府的延续，以及对现任总统的尊重，马英九已经竭尽所能规劝。但蔡英文执意推动错误的台独路线，马英九不可能同流合污，言尽于此。