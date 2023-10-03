旅美大熊猫受虐待传言再掀中国民间反美情绪

（华盛顿综合讯）继旅美大熊猫丫丫被传受虐待送返中国后，美国华盛顿动物园另一头大熊猫受虐的说法，过去几个月也在中国社交媒体上引起强烈反响，在中美关系紧张之际再度掀起中国民间的反美情绪。

据法新社星期二（10月3日）报道，微博和抖音流传的一段视频让中国民众相信，大熊猫“美香”在美国华盛顿史密森学会国家动物园遭受虐待，并被迫接受数十次人工授精。

中国民众见状强烈呼吁让“美香”回国，微博上关于“拯救美香”的词条浏览量达数亿次。

但法新社事实核查人员称，这条视频显示的实际上是2015年一只在新加坡的雄性大熊猫在接受健康检查；另一张被认为是“美香”的伴侣“添添”在检查期间服用镇定剂并被约束的照片，则是2005年一只福建省的大熊猫在接受检查。

报道引述大西洋理事会数码取证研究实验室上月的一份报告说，随着中美竞争加剧，“虐待大熊猫”说法的出现反映出两国关系的恶化。

报告称：“这些说法深深植根于中国的民族主义和对西方的不信任，并在中国媒体和社交媒体上被放大。”

华盛顿动物园9月23日起为“美香”“添添”和它们的幼崽“小奇迹”举行了持续数日的“告别派对”。这三只熊猫都将在三年合约到期后，于今年12月返华。

据彭博社报道，华盛顿动物园以外，美国另外三个租借了大熊猫的动物园——亚特兰大、圣地亚哥和孟菲斯，大熊猫要么已经送回中国，要么将在明年底送回，意味着超过50年的中美“熊猫外交”或将结束。中国外交部发言人毛宁9月28日在例行记者会上被问到大熊猫离开美国动物园是否反映出中美关系紧张加剧时说：“（大熊猫）拉近了中美人民的心灵距离。”

旅美大熊猫“丫丫”在田纳西州孟菲斯动物园消瘦、毛发脱落的照片去年底引发了中国民众对美国的讨伐声浪。“丫丫”在今年4月被送回中国。

尽管“美香”一家的回国之路也伴随着争议，但新华社星期一（10月2日）的特写报道《与大熊猫的温情告别为秋寒中的华盛顿带来暖意》似乎是要为这一次告别增添一丝“暖意”。