“赖萧配”呼之欲出 “蓝白不合”或保送赖清德

（台北综合讯）距离台湾2024总统大选剩余三个月，民进党参选人赖清德日前出席活动时，喊出把萧美琴“送进总统府”，让“赖萧配”的可能性再度上升。民进党内部团结稳固，对于“蓝白到底合不合”的问题，非绿阵营日显焦虑。

综合《中国时报》、《联合报》等台媒报道，赖清德星期五（10月6日）在花莲为立法委员参选人张美慧造势时说，“萧美琴也美丽、张美慧也美丽，一个送进总统府、一个送进立法院好不好。”有分析认为，赖清德的此番言论已显示其副手人选尘埃落定。

萧美琴星期天（10月8日）出席活动时回应表示，现阶段她正全力投入台美关系当中，对其他政治话题现在没有评论。

赖清德点名萧美琴后，其竞选办公室发言人郭雅慧随后澄清，赖清德当时在现场是与乡亲“搏感情”，选战尚未进入副手人选实质讨论，人选仍在征询中。

尽管民进党在副手人选上尚存不确定性，对手阵营却面临着更为复杂的选举策略抉择。自2024选战正式开打以来，不断有人提出“蓝白到底合不合”的问题。

民众党参选人柯文哲近日先抛出方案，认为蓝、白两方应该多做几次民调来决定正副人选。国民党总统参选人侯友宜回应时说，民调不是唯一决定整合方法，强调蓝白合不应该变成零和，而应该是志同道合的合。

前立法院长王金平星期六（10月7日）到场为参加台南市立委选战的李全教背书，李全教在现场喊话“蓝白不合，保送赖清德”。王金平说，决定人选有很多因素要考量，蓝白应互相尊重，经过讨论再作正式决定。

国民党主席朱立伦星期天（10月8日)到高雄辅选时呼吁，国民党与民众党一定要有共同的理想与理念，可共组政治联盟后再谈细节，并称国民党会努力促成蓝白合。