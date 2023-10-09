台陆委会：大陆对台贸易壁垒调查是出于政治动机

（北京/台北综合讯）中国大陆商务部宣布，将把对台湾贸易壁垒的调查展延至明年1月12日，也就是明年台湾总统选举前夕。台湾陆委会回应称，这证明此项调查是出于政治动机，大陆正企图以经济胁迫干扰台湾选举。

大陆商务部官网星期一（10月9日）发布消息，根据《中华人民共和国对外贸易法》及商务部《对外贸易壁垒调查规则》规定，商务部今年4月12日发布公告，决定就台湾对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查。

鉴于此案情况复杂，大陆商务部决定将调查期限延长三个月，即截止日期为2024年1月12日。

据《自由时报》报道，台湾陆委会当天回应此事时称，两岸同属世界贸易组织（WTO）会员，台湾愿与陆方依循WTO规范充分协商，相关贸易问题均可依循WTO机制与相关规范有效处理，这才是解决两岸贸易问题的正确之道。

调查期限延至明年1月12日

台湾总统大选投票日前夕

陆委会指出，大陆宣布对台湾贸易壁垒调查期限延长至明年1月12日，即台湾总统大选投票日的前一天，明显与大选相关联，坐实了“调查是出于政治动机”的说法。

陆委会呼吁，北京当局应立即停止政治操作贸易争端，不应将贸易措施政治化，并利用台湾民主社会的开放性，达到干扰台湾民主运作。

大陆商务部新闻发言人束珏婷8月17日公布对台贸易壁垒初步调查结果，指台湾对大陆贸易限制措施涉嫌违反世贸组织关于非歧视原则、普遍取消数量限制原则等规则。