韩国瑜出面促台湾在野总统参选人整合 获侯友宜柯文哲郭台铭正面回应

台湾高雄前市长韩国瑜星期一（10月9日）在脸书发出呼吁，希望国民党总统参选人侯友宜、民众党总统参选人柯文哲和独立参选的鸿海集团创办人郭台铭，齐心合力让台湾更好，获三人积极回应。

外传有意促成在野阵营在台湾总统选战整合的韩国瑜，也是上届国民党总统候选人。他星期一晚上在其脸书公开与柯文哲的合照，强调“整合不是个人意愿的抉择，而是国家社会的期待”。

韩国瑜说，他衷心盼望用小我凝聚大我，同时向柯文哲、侯友宜，以及郭台铭喊话：“桶箍不是一个人，人人都是桶箍，把改变的力量团结起来，让我们给他们多一点鼓励，齐心合力，必定会让台湾更好。”

台湾将于2024年1月13日举行总统大选，正副总统与立法委员候选人的登记时间是今年11月20日至11月24日。国民党和民众党若无法整合，不啻宣告民进党总统参选人赖清德当选。故韩国瑜此举令蓝营相当振奋，纷纷在其脸书留言，认为韩国瑜“这道曙光会成为政党轮替的希望之光”。

其中，柯文哲表示，“多年不见，韩市长还是风趣健谈、充满热情，平安”。侯友宜则说：“感谢韩市长的鼓励，我们目标一致，一起团结所有人的力量，达成政党轮替，让台湾更好！”

郭台铭接着留言，感谢韩国瑜挺身而出，柯也特别费心思考整合方案，在野阵营真诚合作，才能实现政权轮替，回应主流民意的期盼！三位在野总统参选人到目前为止未见面，先在脸书同框。

稍早前，柯文哲召开记者会表示，目前台湾民选产生的总统，掌控巨大权力，却不受立法院监督，造成政党恶斗与蓝绿两极对立。他因此提出七项主张，包括总统须赴立法院报告并备询、立法院行使阁揆同意权和阁员经立法院听证同意任命、冻结考试院和监察院、高阶文官和国营事业董监事公开遴选、下修选举年龄至18岁，以及推动内阁制入宪等。

会后被询及上述七项主张是否为“蓝白合”的条件时，柯文哲表示他先提出主张，就看国民党的回应。

国民党中央党部与侯友宜竞选办公室决定，由侯的竞办执行长金溥聪和国民党秘书长黄健庭为代表，与民众党进行初步磋商，正式启动蓝白合作，并呼吁双方尽快坐下来，对彼此关心的议题，不设前提进行讨论。

侯办指出，双方协商讨论应包含三个层面，第一层是守护并贯彻《中华民国宪法》，坚持反对台独、反对一国两制；第二层是责任政治与政党轮替的实现，全力促成蓝白合作，而非蓝绿合，或绿白合；第三层是行政立法相辅相成，包括立委选举乃至未来立法院的正、副院长及召集委员选举，以及未来政府内阁组成原则的合作。

民进党发言人张志豪则批评，柯文哲一贯作风就是双重标准，嘴喊内阁制，心里却想皇帝制；例如担任台北市长期间老是自称雍正，心口不一。