舒默访华期间 美国放宽韩在华工厂进口限制

（北京/首尔综合讯）美国参议院多数党领袖舒默访华期间，中美官员分别就中美经贸关系和气候问题进行会谈。同一天，美国放宽对韩国在中国的工厂进口美国半导体设备的限制。

据中国商务部官网消息，中国商务部部长王文涛星期一（10月9日）在北京会见了舒默率领的美国国会参议院两党代表团，双方就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了理性、务实的讨论。

王文涛说，中美经贸关系的本质是互利共赢，双方的发展进步完全可以成为对方的机遇而不是挑战。

但王文涛也强调，中方不回避竞争，但竞争要基于国际经贸规则，应是公平、良性的竞争；并提出希望美方精准界定安全边界，避免泛安全化、政治化、工具化。

据彭博社报道，舒默与王文涛会面时表示，美国不想与中国脱钩，也不希望与中国有冲突，想要负责任地处理两国关系。

中国气候变化事务特使解振华星期一（9日）也与美国总统气候问题特使克里举行视频会谈。

据中国生态环境部在官网消息，双方围绕《联合国气候变化框架公约》交换意见，并商定组织相关部门、企业、专家等进一步开展交流对话与合作，共同应对气候变化挑战。

多名中美官员会谈的同一天，美国同意放宽对韩国在中国的工厂进口美国半导体设备的限制。

据韩联社报道，韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆星期一称，美国政府已向韩国通报，决定将三星电子和SK海力士在中国的半导体工厂，指定为“经验证最终用户”。

这意味着三星和海力士不需另外获得批准，即可自由进口本会被禁止进入中国的先进美国设备。

崔相穆说，美国的决定意味着韩国半导体企业面临的最大经贸问题告一段落，在中国投资经营面临的风险大大降低。

舒默率领的代表团原本计划在访华行程结束后，续程访问日本和韩国。但据美国驻东京大使馆星期二（10日）发布消息称，舒默取消了访日行程。

另据路透社报道，舒默星期二在北京总结此次访华行程时说，代表团与中国国家主席习近平等中国官员进行了“认真的接触”。

舒默还说，中国目前与美国官员接触的姿态，与之前“似乎有所不同”。